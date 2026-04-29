Столица построит систему когенерации мощностью 200 МВт на средства ЕБРР - подписано соглашение с банком, - КГГА

Подписано соглашение между Киевской городской государственной администрацией и Европейским банком реконструкции и развития о финансировании мероприятий программы устойчивого развития столицы. В частности, Киев построит новые источники производства электроэнергии общей мощностью 200 МВт.

"Киев продолжает привлекать помощь международных партнеров для реализации проектов энергетической стойкости и соответствующего комплексного плана. Представители КГГА и ЕБРР подписали соглашение о подготовке кредитного финансирования для проекта экстренной поддержки ликвидности г. Киева в рамках Программы обеспечения стойкости. Эта программа разработана ЕБРР и предусматривает модернизацию системы теплоснабжения и развитие дополнительной когенерации для города. Об этом говорилось сегодня во время встречи сторон с участием президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо и и.о. первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева", - говорится в сообщении КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕБРР рассказали об энергопроектах для финансирования в Украине. Каковы условия?

И. о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что эти средства, в частности, помогут столице в развитии системы когенерации.

"Правила безопасности не позволяют детализировать информацию о тех проектах, которые уже начаты. Однако могу сказать: мы начали проекты по увеличению объема генерации. Ориентировочно, до конца года планируем построить новые источники производства мощностью 200 МВт", - рассказал первый заместитель Кличко.

Пантелеев также подчеркнул, что столица движется по ориентирам, установленным в плане энергоустойчивости города. Помимо развития распределенной генерации, это обеспечение стойкости систем водоснабжения и водоотведения, строительство резервных систем теплоснабжения, а также восстановление поврежденного оборудования.

Читайте также: Фонд поддержки энергетики получит 100 миллионов евро новых взносов от партнеров, - Шмыгаль

Также он отметил, что неотъемлемой частью новых объектов генерации является система их защиты.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что сразу после завершения отопительного сезона город приступил к подготовке к следующей зиме. В частности - к реализации плана стойкости, который был принят Киевсоветом 10 марта.

Скільки відсотків цього разу буде передбачено "на шлагбаум"?
29.04.2026 16:44 Ответить
>Столиця побудує систему когенерації потужністю 200 мВт
>мВт

200мВт це 0.2 Вт. Ви хотіли написати 200МВт. Якщо приставка мега - вона пишеться з великої літери. Якщо з маленької, це приставка міллі, або 0.001.
29.04.2026 16:45 Ответить
Йде пятий рік війни, а віз і нині там з безпекою , тоб то навпаки - пропонують вже виїзати з Київа як це було цієї зимки у 25 градусний мороз.- Тільки куди?
29.04.2026 19:21 Ответить
 
 