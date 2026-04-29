Столица построит систему когенерации мощностью 200 МВт на средства ЕБРР - подписано соглашение с банком, - КГГА

Подписано соглашение между Киевской городской государственной администрацией и Европейским банком реконструкции и развития о финансировании мероприятий программы устойчивого развития столицы. В частности, Киев построит новые источники производства электроэнергии общей мощностью 200 МВт.

Как сообщает сайт КГГА.

"Киев продолжает привлекать помощь международных партнеров для реализации проектов энергетической стойкости и соответствующего комплексного плана. Представители КГГА и ЕБРР подписали соглашение о подготовке кредитного финансирования для проекта экстренной поддержки ликвидности г. Киева в рамках Программы обеспечения стойкости. Эта программа разработана ЕБРР и предусматривает модернизацию системы теплоснабжения и развитие дополнительной когенерации для города. Об этом говорилось сегодня во время встречи сторон с участием президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо и и.о. первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева", - говорится в сообщении КГГА.

И. о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что эти средства, в частности, помогут столице в развитии системы когенерации.

"Правила безопасности не позволяют детализировать информацию о тех проектах, которые уже начаты. Однако могу сказать: мы начали проекты по увеличению объема генерации. Ориентировочно, до конца года планируем построить новые источники производства мощностью 200 МВт", - рассказал первый заместитель Кличко.

Пантелеев также подчеркнул, что столица движется по ориентирам, установленным в плане энергоустойчивости города. Помимо развития распределенной генерации, это обеспечение стойкости систем водоснабжения и водоотведения, строительство резервных систем теплоснабжения, а также восстановление поврежденного оборудования.

Также он отметил, что неотъемлемой частью новых объектов генерации является система их защиты.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что сразу после завершения отопительного сезона город приступил к подготовке к следующей зиме. В частности - к реализации плана стойкости, который был принят Киевсоветом 10 марта.