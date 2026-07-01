Государство должно определиться с проектами, которые будут реализованы за счет средств госбюджета, чтобы Киев успел подготовиться к зиме, — КГГА

Киевская городская государственная администрация обратилась к Кабмину, Президенту и СНБО с предложениями по ускорению подготовки к зиме. В частности, столичные власти призвали определиться с проектами, которые планируется реализовать за счет государственных средств, и упростить процедуру закупок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет сайт КГГА.

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Финансирование проектов энергоустойчивости до сих пор не определено

"Город сегодня принимает все возможные меры для надлежащей подготовки к следующему отопительному сезону и реализации Плана энергоустойчивости. Неотъемлемой составляющей этой подготовки остается участие государства - финансовая и организационно-правовая помощь, учитывая специфику столицы, масштаб и сложность проектов Киева. Есть неотложные вопросы, требующие совместных решений государства и города. Прежде всего это определение финансирования части проектов и внедрение механизмов, которые позволят ускорить их реализацию", - сообщил и. о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, несмотря на достигнутые на уровне правительства договоренности о финансировании мероприятий Плана энергоустойчивости в соотношении 50% средств города и 50% государственного бюджета, до сих пор не определены заказчики и объемы государственного финансирования отдельных проектов.

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Пантелеев отметил, что КГГА ежемесячно информирует Совет национальной безопасности и Кабмин о ходе выполнения Комплексного плана устойчивости территориальной общины города Киева. Столица реализует масштабные проекты по восстановлению поврежденных объектов и укреплению энергоустойчивости города. В частности, обеспечивает инженерно-техническую защиту стратегических объектов, резервное питание систем водоснабжения и водоотведения, развивает когенерацию и распределенную тепловую генерацию.

Киев реализует проекты почти на 23 млрд грн

"Общая стоимость проектов, которые реализует город, составляет почти 23 млрд грн, что превышает половину стоимости всего Комплексного плана. Помимо средств городского бюджета Киев привлекает и международное финансирование. В частности, подготовлены кредитные соглашения с Европейским банком реконструкции и развития и АО "Ощадбанк" на сумму более 5 млрд грн", - говорится в сообщении КГГА.

В то же время финансирование из государственного бюджета пока предусмотрено лишь частично - для инженерно-технической защиты и распределенной тепловой генерации. Несмотря на обращения в профильные центральные органы власти, город до сих пор не получил определенных направлений и объемов государственного финансирования, подчеркнул Пантелеев.

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"Это затрудняет реализацию одного из ключевых направлений Комплексного плана - создание резервной системы теплоснабжения путем строительства новых и модернизации существующих источников тепловой энергии. В таких условиях целесообразно создать дополнительный уровень резервного жизнеобеспечения путем установки генераторов в критических районах жилой застройки за счет государственного бюджета", - считают в КГГА.

Столица предлагает упростить процедуры закупок

Также Киев предлагает государственным властям принять решение об упрощении процедур закупок. В частности, речь идет о возможности внесения изменений в существенные условия договоров после прохождения экспертизы проектов и исключения требований по локализации. Это позволит применять принцип "проектируй - строй", осуществлять проектирование и строительство параллельно и существенно сократить сроки реализации проектов, объясняют в КГГА.

"Если в ближайшее время эти вопросы не будут решены, выполнить отдельные мероприятия Комплексного плана устойчивости в установленные сроки будет невозможно", - подчеркнул Пантелеев.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что общая стоимость приоритетных мероприятий, предусмотренных планом устойчивости столицы, составляет 30 млрд грн. По договоренности с правительством, финансировать эти мероприятия должны город и государство в пропорции 50/50.

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