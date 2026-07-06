Кличко ініціює засідання РНБО з реалізації плану стійкості

Київ не бачить участі держави у реалізації плану стійкості столиці, зокрема не має документального підтвердження виділення державою 10 млрд грн на заходи цього плану. Міська влада вимагає негайного проведення РНБО з цього питання, бо підготовка столиці до зими під загрозою.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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"Київ наполягає на невідкладному проведенні Ради національної безпеки і оборони України. Та розгляді на ній частини спільних з державою кроків щодо втілення Комплексного плану стійкості столиці. Домовленості – і щодо фінансування заходів плану 50/50, і щодо організаційних питань, і щодо правого врегулювання частини заходів - держава не виконує. Останні ж заяви щодо нібито виділення Києву 10 млрд грн взагалі виглядають дивно, оскільки документального підтвердження цього Київ не отримав", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що столиця втілює заходи плану в межах своїх можливостей. За кошти бюджету столиці, а також залучаючи іноземне і внутрішнє кредитування. І при цьому чує від державної влади на свою адресу лише претензії, в яких немає конкретики.

"Держава повинна поставитися відповідально до питання стійкості столиці. Бо тут відповідальність солідарна. Адже питання стійкості Києва – це питання стійкості країни. І потрібна співпраця за конкретними найнагальнішими обʼєктами та проєктами. Оскільки від цього залежить життєзабезпечення міста та його мешканців наступної зими. Потрібно відкласти будь-які політичні маневри!" - наголосив Кличко.

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Він також додав, що усі першочергові проєкти і необхідне фінансування та забезпечення для їх втілення Київ визначив, відкоригувавши план. Передав РНБО, уряду, Офісу Президента. Наголосив і на критичних моментах, які без держави вирішити сьогодні неможливо.

"Тож розраховуємо на здоровий глузд долучених державних структур і нарешті конструктивну співпрацю", - резюмував мер.

Раніше КМДА звернулася до Кабінету Міністрів, Президента та РНБО пришвидшити підготовку столиці до зими. Зокрема, нарешті визначити конкретні проєкти для фінансування та спростити процедуру закупівель, щоб суттєво скоротити строки реалізації проєктів.

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