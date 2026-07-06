Кличко инициирует заседание СНБО по реализации плана устойчивости

Киев не видит участия государства в реализации плана обеспечения устойчивости столицы, в частности, отсутствует документальное подтверждение выделения государством 10 млрд грн на мероприятия этого плана. Городские власти требуют немедленного созыва заседания СНБО по этому вопросу, поскольку подготовка столицы к зиме находится под угрозой.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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"Киев настаивает на безотлагательном проведении заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины и рассмотрении на нем части совместных с государством шагов по реализации Комплексного плана устойчивости столицы. Договоренности - и по финансированию мер плана в соотношении 50/50, и по организационным вопросам, и по правовому урегулированию части мер - государство не выполняет. Последние же заявления о якобы выделении Киеву 10 млрд грн вообще выглядят странно, поскольку документального подтверждения этого Киев не получил", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что столица реализует меры плана в пределах своих возможностей. За счет средств бюджета столицы, а также привлекая иностранное и внутреннее кредитование. И при этом слышит от государственных властей в свой адрес лишь претензии, в которых нет конкретики.

"Государство должно ответственно отнестись к вопросу устойчивости столицы. Ведь здесь ответственность солидарная. Ведь вопрос устойчивости Киева - это вопрос устойчивости страны. И необходимо сотрудничество по конкретным, наиболее неотложным объектам и проектам. Поскольку от этого зависит жизнеобеспечение города и его жителей следующей зимой. Нужно отложить любые политические маневры!" - подчеркнул Кличко.

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Он также добавил, что все первоочередные проекты, а также необходимое финансирование и обеспечение для их реализации Киев определил, скорректировав план. Передал в СНБО, правительство, Офис президента. Обратил внимание и на критические моменты, которые без участия государства решить сегодня невозможно.

"Поэтому рассчитываем на здравый смысл вовлеченных государственных структур и, наконец, на конструктивное сотрудничество", - резюмировал мэр.

Ранее КГГА обратилась к Кабинету министров, Президенту и СНБО с просьбой ускорить подготовку столицы к зиме. В частности, наконец определить конкретные проекты для финансирования и упростить процедуру закупок, чтобы существенно сократить сроки реализации проектов.

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