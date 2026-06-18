Центральная власть должна участвовать в подготовке Киева к зиме не только в плане финансирования, но и в проведении работ, — Кличко

Центральные власти отказались от работ по подготовке столицы к зиме, правительство будет заниматься лишь созданием резервного теплоснабжения в зоне ТЭЦ-4.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время сессии Киевсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция городских властей относительно участия правительства

"Государство обещало, и у Киева есть договоренность с правительством о приоритетности мер по энергоустойчивости. Реализация обойдется примерно в 30 млрд грн. А также о том, что финансирование мероприятий и работ будет осуществляться в соотношении 50/50 — городом и государством. Теперь правительство заявило нам, что речь идет только о финансировании. А к работам оно практически не будет иметь отношения. Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины будет заниматься созданием резервного теплоснабжения только в зоне ТЭЦ-4. А все остальное — строительство когенерации, систем резервного питания, системы резервного теплоснабжения — должно осуществляться городом самостоятельно", — заявил Виталий Кличко.

Вместе с тем мэр Киева подчеркнул, что необходимо участие государства, поэтому он настаивает на выполнении предыдущих договоренностей с правительством.

Читайте также: Киев готовится к зиме: уже построено 60 МВт распределенной генерации, еще 100 МВт в работе, — Кличко

Реализация плана устойчивости столицы

"Но мы понимаем, что для Киева этого недостаточно. И что все сделать городу без участия государства — нереально! И мы настаиваем на выполнении правительством предыдущих договоренностей. Потому что должна быть государственная позиция. А не политическая волокита! Мы внесли изменения, которые еще более детализируют меры плана, оптимизируют стоимость проектов. С приоритетом именно на следующий отопительный сезон. А также, что важно, предусматривают фиксацию участия города и государства как в финансировании, так и в проведении работ — 50/50", — подчеркнул Виталий Кличко.

Он также рассказал, что на сегодняшний день в столице уже сделано в рамках Плана устойчивости.

"Мы сегодня делаем всё, что можем. В частности, уже установили три дизель-генераторные установки мощностью более 15 МВт, которые будут обеспечивать бесперебойное электроснабжение объектов водоснабжения. В целом в этом году планируем обеспечить около 40 МВт резерва для систем водоснабжения. Завершено строительство новых объектов распределенной когенерации мощностью 45 МВт. Еще более 100 МВт мощности — в стадии реализации. В целом в этом году мы должны получить около 200 МВт дополнительной когенерационной мощности", — рассказал мэр Киева.

Кроме того, Виталий Кличко сообщил, что Киевсовет привлечет 2,5 млрд грн кредитных средств "Ощадбанка" и 50 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития для финансирования мероприятий в рамках Плана устойчивости столицы.

Ранее сообщалось, что Киев получил от японских партнеров оборудование для бесперебойной работы насосных станций.

Читайте также: Еще 3100 беспилотников от столичной общины получили бойцы 225-го ОШП, — Кличко