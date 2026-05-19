Новости
Киев получил от японских партнеров оборудование для бесперебойной работы насосных станций, - Кличко

На насосных станциях Киева устанавливают оборудование для бесперебойной работы, которое прислали японские партнеры для повышения энергоустойчивости украинской столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

Встреча с представителями JICA

"Встретился в столичной мэрии с делегацией Японского агентства международного сотрудничества JICA во главе со старшим вице-президентом Юко Мицуи. Сегодня вместе с представителями мэрии делегация JICA побывала на двух артезианских насосных станциях Киева, где устанавливают системы очистки воды с возможностью бесперебойной работы. Новое оборудование Киев и ЧАО "АК "Киевводоканал" получили от компании JICA в рамках "Программы экстренного восстановления" - проекта международной технической помощи", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что современное оборудование устанавливают на объектах, от которых зависит водоснабжение для 60 000 киевлян. Модернизация не только повышает эффективность работы артезианских станций, но и предусматривает возможность их автономной работы, что важно в контексте энергоустойчивости столицы, подчеркнул мэр.

Кличко также напомнил, что ранее JICA направила в Киев 11 современных мини-экскаваторов и 2 больших. Они помогают, в частности, ликвидировать последствия вражеских обстрелов.  

  • Кроме того, в прошлом году 11 учреждений социальной сферы города получили от японских партнеров современное реабилитационное оборудование.

А в ближайшее время запланирована передача 1000 ноутбуков для учреждений общего среднего образования Киева в рамках сотрудничества между JICA и городом-побратимом Киото, сообщил Виталий Кличко.

"Правительство Японии и JICA продолжают поддерживать Украину и Киев в это драматическое для нашего государства время. Помощь партнеров имеет большое значение, ведь она направлена на укрепление устойчивости критической и социальной инфраструктуры города в условиях войны", - подчеркнул мэр украинской столицы.

варто би було і боксеру вишиванку одіти...
показать весь комментарий
19.05.2026 18:37 Ответить
 
 