Киев увеличивает финансирование мероприятий плана устойчивости еще на более чем 9 млрд грн, - Кличко

План устойчивости: Киев увеличивает финансирование более чем на 9 млрд грн

Столица увеличивает финансирование мероприятий плана энергоустойчивости ещё более чем на 9 млрд грн. Также депутаты должны обратиться в Кабмин и Верховную Раду с просьбой о финансовой и ресурсной поддержке Плана энергоустойчивости Киева.

Об этом сегодня в начале сессии сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Наш главный приоритет — обеспечить ресурсы для выполнения критически важных задач по энергоустойчивости столицы. Именно поэтому на подготовку к следующей зиме и мероприятия Плана сегодняшним решением мы планируем направить более 9 млрд грн. Отдельно еще выделяем из бюджета города 1 млрд 250 млн грн, которые направим Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины – на закупку теплотехнического оборудования для построения резервной системы теплоснабжения", – заявил Виталий Кличко.

Он рассказал, что ключевые направления плана энергоустойчивости – восстановление поврежденных обстрелами энергообъектов и установка инженерной защиты, развитие распределенной когенерации и устойчивости систем водоснабжения, увеличение резервных источников теплоснабжения. На сегодняшний день по всем этим направлениям активно ведутся работы и уже есть построенные объекты, отметил Кличко.

Также мэр сообщил, что в столице уже есть договоренность с правительством о финансировании мероприятий по энергоустойчивости в соотношении 50/50. На сессии планируется закрепить эту договоренность соответствующим решением.

"На сегодняшний день Киев имеет договоренность с правительством о приоритетности мер по энергоустойчивости. Реализация которых обойдется ориентировочно в 30 млрд грн. А также о том, что финансирование мер будет осуществляться в пропорции 50/50 – городом и государством. Поэтому на рассмотрение Киевсовета сегодня выносим официальное обращение к Кабмину и Верховной Раде Украины относительно финансовой и ресурсной поддержки плана энергоустойчивости Киева. Это обращение необходимо, чтобы формализовать, закрепить наши договоренности", — подчеркнул мэр.

Он также напомнил, что Киев реализует масштабные проекты по повышению энергетической автономности жилого фонда. Почти 2000 жилых домов уже стали энергонезависимыми благодаря городским программам поддержки и софинансирования.

Мэр отметил, что стратегию повышения энергоустойчивости украинской столицы поддержали международные партнеры. В частности, недавно Киев подписал соглашение с ЕБРР для дальнейшего получения финансирования на эти мероприятия.

Кличко напомнил, что часть проектов по энергоустойчивости были начаты ранее. Например, концепцию распределенной когенерации столица разработала первой в Украине и утвердила весной 2024 года. Ее принял Киевсовет.

Ранее сообщалось, что в марте Киевсовет принял план устойчивости Киева, и город сразу приступил к его реализации за собственные средства.

Справжній мер!
показать весь комментарий
15.05.2026 13:02 Ответить
А можна не вживати чиновникам слова "стійкість, незламність, потужність, діпстрайк"?
Чесно, це як срати ротом....з деяки пір.

Говоріть від себе, щиро....якщо вийде, на людській українській мові.
показать весь комментарий
15.05.2026 13:23 Ответить
на цих планах "стійкості" у всіх містах відмивається і розкрадається сотні мільйонів, якщо не мільярдів, коштів з дуже сумнівним результатом стійкості для мудрого наріту. "стійкість" отримають тільки пздота з мерії та ова.
показать весь комментарий
15.05.2026 13:31 Ответить
Як можна пояснити "Запроваджуємо План стійкості", крім як ржачем кварталістів?
показать весь комментарий
15.05.2026 15:38 Ответить
 
 