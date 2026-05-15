Киев увеличивает финансирование мероприятий плана устойчивости еще на более чем 9 млрд грн, - Кличко

Столица увеличивает финансирование мероприятий плана энергоустойчивости ещё более чем на 9 млрд грн. Также депутаты должны обратиться в Кабмин и Верховную Раду с просьбой о финансовой и ресурсной поддержке Плана энергоустойчивости Киева.

Об этом сегодня в начале сессии сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Наш главный приоритет — обеспечить ресурсы для выполнения критически важных задач по энергоустойчивости столицы. Именно поэтому на подготовку к следующей зиме и мероприятия Плана сегодняшним решением мы планируем направить более 9 млрд грн. Отдельно еще выделяем из бюджета города 1 млрд 250 млн грн, которые направим Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины – на закупку теплотехнического оборудования для построения резервной системы теплоснабжения", – заявил Виталий Кличко.

Он рассказал, что ключевые направления плана энергоустойчивости – восстановление поврежденных обстрелами энергообъектов и установка инженерной защиты, развитие распределенной когенерации и устойчивости систем водоснабжения, увеличение резервных источников теплоснабжения. На сегодняшний день по всем этим направлениям активно ведутся работы и уже есть построенные объекты, отметил Кличко.

Читайте: Киевсовет поддержал план энергоустойчивости города — Кличко рассказал, что он предусматривает

Также мэр сообщил, что в столице уже есть договоренность с правительством о финансировании мероприятий по энергоустойчивости в соотношении 50/50. На сессии планируется закрепить эту договоренность соответствующим решением.

"На сегодняшний день Киев имеет договоренность с правительством о приоритетности мер по энергоустойчивости. Реализация которых обойдется ориентировочно в 30 млрд грн. А также о том, что финансирование мер будет осуществляться в пропорции 50/50 – городом и государством. Поэтому на рассмотрение Киевсовета сегодня выносим официальное обращение к Кабмину и Верховной Раде Украины относительно финансовой и ресурсной поддержки плана энергоустойчивости Киева. Это обращение необходимо, чтобы формализовать, закрепить наши договоренности", — подчеркнул мэр.

Он также напомнил, что Киев реализует масштабные проекты по повышению энергетической автономности жилого фонда. Почти 2000 жилых домов уже стали энергонезависимыми благодаря городским программам поддержки и софинансирования.

Читайте также: Киев начал подготовку к следующему отопительному сезону, - Кличко

Мэр отметил, что стратегию повышения энергоустойчивости украинской столицы поддержали международные партнеры. В частности, недавно Киев подписал соглашение с ЕБРР для дальнейшего получения финансирования на эти мероприятия.

Кличко напомнил, что часть проектов по энергоустойчивости были начаты ранее. Например, концепцию распределенной когенерации столица разработала первой в Украине и утвердила весной 2024 года. Ее принял Киевсовет.

Ранее сообщалось, что в марте Киевсовет принял план устойчивости Киева, и город сразу приступил к его реализации за собственные средства.

Читайте: Бригада НГУ "Буревий" получила 1100 дронов от громады Киева, - Кличко