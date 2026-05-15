Київ збільшує фінансування заходів плану стійкості ще на понад 9 млрд грн, - Кличко

Столиця збільшує фінансування заходів плану енергостійкості ще на понад 9 млрд грн. Також депутати мають звернутися до Кабміну та Верховної Ради щодо фінансової та ресурсної підтримки Плану енергостійкості Києва.

Про це сьогодні на початку сесії повідомив мер міста Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Наш головний пріоритет – забезпечити ресурс, щоб виконати критично важливі завдання з енергостійкості столиці. Саме тому на підготовку до наступної зими та заходи Плану сьогоднішнім рішенням ми передбачаємо спрямувати понад 9 млрд грн. Окремо ще виділяємо з бюджету міста 1 млрд 250 млн грн, які спрямуємо Державному Агентству відновлення та розвитку інфраструктури України – на закупівлю теплотехнічного обладнання для побудови резервної системи теплопостачання", - заявив Віталій Кличко.

Він розповів, що ключові напрямки плану енергостійкості - відновлення пошкоджених обстрілами енергооб’єктів, та встановлення інженерного захисту, розбудова розподіленої когенерації та стійкості систем водопостачання, збільшення резервних джерел теплопостачання. На сьогодні за всіма цими напрямками активно тривають роботи і вже є збудовані об’єкти, зазначив Кличко.

Також мер повідомив, що у столиці вже є домовленість з урядом щодо фінансування заходів енергостійкості у співвідношенні 50/50. На сесії планується закріпити цю домовленість відповідним рішенням.

"На сьогодні Київ має домовленість з урядом щодо пріоритетності заходів з енергостійкості. Втілення яких коштуватиме орієнтовно до 30 млрд грн. А також про те, що фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50/50 – містом і державою. Тому на розгляд Київради сьогодні виносимо офіційне звернення до Кабміну та Верховної Ради України щодо фінансової та ресурсної підтримки плану енергостійкості Києва. Це звернення потрібне, щоб формалізувати, закріпити наші домовленості", - наголосив мер.

Він також нагадав, що Київ реалізовує масштабні проєкти з підвищення енергетичної автономності житлового фонду. Майже 2000 житлових будинків вже стали енергонезалежними завдяки міським програмам підтримки й співфінансування.

Мер зазначив, що стратегію підвищення енергостійкості української столиці підтримали міжнародні партнери. Зокрема, нещодавно Київ підписав угоду з ЄБРР для подальшого отримання фінансування на ці заходи.

Кличко нагадав, що частина проєктів енергостійкості були розпочаті раніше. Наприклад, концепцію розподіленої когенерації столиця розробила першою в Україні та затвердила навесні 2024року. Її ухвалила Київрада.

Раніше повідомлялося, що у березні Київрада ухвалила план стійкості Києва, і місто одразу розпочало його реалізацію за власні кошти.

