Бригада НГУ "Буревій" отримала 1100 дронів від громади Києва, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав 1100 безпілотників різних типів від киян бригаді оперативного призначення "Буревій" Нацгвардії України.

Про це Кличко повідомив у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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"Передав на фронт від громади Києва чергову партію необхідної допомоги. До бійців 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Нацгвардії України "Буревій" поїхали ще 1100 БпЛА різних типів. Зокрема, 500 FPV-дронів та 600 безпілотників-перехоплювачів (антишахедних)", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що у січні цього року військові цієї бригади отримали від столиці 800 FPV-дронів. А загалом від початку 2026 року столиця виділила з бюджету на оснащення бійців бригади "Буревій" 100 млн грн.

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"Загалом від початку року від Києва бійцям різних бригад передали уже понад 45 500 БпЛА різних типів. Київ допомагав і продовжить допомагати нашим героїчним захисникам. Також ми залучаємо кошти та передаємо обладнання в якості благодійної допомоги", - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році Київ виділив з міського бюджету на допомогу Силам оборони понад 12 млрд грн. За ці кошти для військових підрозділів були придбані безпілотники, засоби РЕБ, автівки та інші необхідні речі.

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