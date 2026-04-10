Бригада НГУ "Буревий" получила 1100 дронов от громады Киева, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал 1100 беспилотников различных типов, собранных киевлянами, бригаде оперативного назначения "Буревий" Национальной гвардии Украины.

Об этом Кличко сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Передал на фронт от громады Киева очередную партию необходимой помощи. К бойцам 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко Национальной гвардии Украины "Буревий" отправились еще 1100 БПЛА различных типов. В частности, 500 FPV-дронов и 600 беспилотников-перехватчиков (антишахедных)", — написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в январе этого года военные этой бригады получили от столицы 800 FPV-дронов. А всего с начала 2026 года столица выделила из бюджета на оснащение бойцов бригады "Буревий" 100 млн грн.

"Всего с начала года из Киева бойцам различных бригад передали уже более 45 500 БПЛА разных типов. Киев помогал и продолжит помогать нашим героическим защитникам. Также мы привлекаем средства и передаем оборудование в качестве благотворительной помощи", — подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Киев выделил из городского бюджета на помощь Силам обороны более 12 млрд грн. За эти средства для воинских подразделений были приобретены беспилотники, средства РЭБ, автомобили и другие необходимые вещи.

