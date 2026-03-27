Киев начал подготовку к следующему отопительному сезону, – Кличко
Киев приступил к реализации первоочередных мер, предусмотренных планом энергобезопасности, в рамках подготовки к предстоящей зиме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время сессии Киевсовета.
"Сегодня Киевсовет должен принять решение об увеличении уставного капитала "Киевтеплоэнерго" на 2,7 млрд грн. До этого мы уже предусмотрели более 10 млрд грн из бюджета города. И Киев приступил к реализации первоочередных, предусмотренных планом энергоустойчивости, мер по подготовке к следующему отопительному сезону", - сообщил Кличко.
Когенерационные установки и энергетическая устойчивость столицы
В частности, по словам мэра, планируется установка 6 когенерационных установок (мини-ТЭЦ), которые должно передать городу Госагентство восстановления и развития инфраструктуры.
"Также депутаты должны принять решение о переходе из государственной в коммунальную собственность столицы оборудования мобильной распределенной генерации тепло- и электроэнергии. Речь идет о 6 модульных когенерационных установках. Их должно передать столице Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Это важные вопросы для города! Киев уже готовится к следующей зиме, которая будет сложной", - сказал Кличко.
Финансирование и план энергоустойчивости Киева
Он отметил, что реализация плана энергоустойчивости столицы требует более 60 млрд грн и, соответственно, поддержки государства, ведь у города таких денег нет.
"На прошлом заседании мы приняли план энергоустойчивости столицы. Решение поддержали 92 депутата. И задача всех - столичных властей, коммунальщиков, энергетиков - реализовать меры этого плана. В частности, первоочередные, необходимые к началу следующего отопительного сезона. Как мы говорили, масштабы столицы обусловливают большое количество мер, видов и направлений работ. И, соответственно, их стоимость. Речь идет о колоссальных средствах. В целом это более 60 млрд грн. И средства, которые город может выделить из бюджета, мы выделяем. Но столице обязательно нужна и поддержка государства: в финансировании, в помощи оборудованием и другими ресурсами", - отметил Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что нужно прекратить политизировать вопрос энергоустойчивости Киева, ведь речь идет о том, как киевляне переживут следующую зиму.
"Поэтому нужно прекратить политизировать вопрос энергоустойчивости! Сводить все к разговорам: есть план – нет плана. Надо говорить о конкретных вещах, конкретных проектах, помощи. И работать совместно – всем ветвям власти, всем службам. Консолидировать и эффективно распределить ресурсы. Ведь речь идет о том, как Киев, его жители переживут следующую зиму", – подчеркнул Кличко.
Что предшествовало?
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО утвердил "планы устойчивости" для всех областей и областных центров, кроме Киева.
Кличко назвал решение властей не помогать столице политически мотивированным, ведь план энергоустойчивости столицы был подготовлен заранее и передан на утверждение правительству.
а дебілка свириденка, виділить 100 млрд на захист чого завгодно!
але, віталіку нічого не дадуть, бо він плахой і кияни його *******.