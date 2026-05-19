Київ отримав від японських партнерів обладнання для безперебійної роботи насосних станцій, - Кличко
На насосних станціях Києва встановлюють обладнання для безперебійної роботи, яке надіслали японські партнери для посилення енергостійкості української столиці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч з представниками JICA
"Зустрівся у столичній мерії з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва JICA на чолі зі старшою віце-президенткою Юко Міцуї. Сьогодні разом з представниками мерії делегація JICA побувала на двох артезіанських насосних станціях Києва, де встановлюють системи очищення води з можливістю безперебійної роботи. Нове обладнання Київ та ПрАТ "АК "Київводоканал" отримали від компанії JICA у межах "Програми екстреного відновлення" - проекту міжнародної технічної допомоги", - написав Віталій Кличко.
Мер зазначив, що сучасне обладнання встановлюють на об'єктах, від яких залежить водопостачання для 60 000 киян. Модернізація не тільки підвищує ефективність роботи артезіанських станцій, а й передбачає можливість їхньої автономної роботи, що важливо в контексті енергостійкості столиці, підкреслив мер.
Допомога від Японії
Кличко також нагадав, що раніше JICA надіслало до Києва 11 сучасних мініекскаваторів та 2 великих. Вони допомагають, зокрема, ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.
- Крім того, минулого року 11 закладів соціальної сфери міста отримали від японських партнерів сучасне реабілітаційне обладнання.
А найближчим часом запланована передача 1000 ноутбуків для закладів загальної середньої освіти Києва у співпраці між JICA та містом-побратимом Кіото, поінформував Віталій Кличко.
"Уряд Японії та JICA продовжують підтримувати Україну і Київ в цей драматичний для нашої держави час. Допомога партнерів має велике значення, адже спрямована на посилення стійкості критичної та соціальної інфраструктури міста в умовах війни", - наголосив мер української столиці.
