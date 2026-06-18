Киев готовится к зиме: уже построено 60 МВт распределенной генерации, еще 100 МВт в работе, - Кличко

Готовясь к предстоящей зиме, Киев построил объекты распределенной генерации электроэнергии общей мощностью уже 60 МВт и продолжает строительство таких объектов мощностью ещё 100 МВт.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко и продемонстрировал работу новых когенерационных установок на одном из объектов критической инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

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"Столица продолжает готовиться к следующей зиме и реализовывать Комплексный план устойчивости города, который Киевсовет принял в марте. Сегодня осмотрел когенерационное оборудование на одном из объектов критической инфраструктуры. Недавно здесь установили 4 мощные когенерационные установки. Каждая из них - 4,5 МВт, а общая мощность - 18 МВт. Сейчас установки работают и подают электроэнергию в единую энергосистему Украины. Параллельно завершается строительство защиты второго уровня", - рассказал Виталий Кличко.

Мэр сообщил, что на данный момент завершено строительство новых объектов распределенной когенерации мощностью около 60 МВт. Еще более 100 МВт мощности - в стадии реализации.

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"В целом в этом году мы должны получить около 200 МВт дополнительной когенерационной мощности. На сегодняшний день, в частности, уже установлены три дизель-генераторные установки мощностью более 15 МВт, которые будут обеспечивать бесперебойное электроснабжение объектов водоснабжения. В целом в этом году планируем обеспечить около 40 МВт резерва для систем водоснабжения", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что Киев проделал работу по формированию именно того перечня мер, которые бы максимально учитывали вызовы прошлой зимы и потенциальные риски следующей. Провели ряд экспертных консультаций, уточнили и усовершенствовали план устойчивости.

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"Он имеет четкую структуру критически важных приоритетов. С ответственными исполнителями и реалистичными объемами финансирования. В целом это почти 200 проектов, задач и мероприятий по ключевым сегментам. По всем направлениям продолжаются работы. На различных объектах и строительных площадках", - сообщил мэр.

Он также подчеркнул, что Киев ожидает соответствующих действий со стороны правительства.

"На сегодняшний день у Киева есть договоренность с правительством о приоритетности мер по энергетической устойчивости. Реализация которых обойдется примерно в 30 млрд грн. А также о том, что финансирование мер будет осуществляться в соотношении 50/50 - городом и государством. Столица делает большой шаг и ищет все возможности, чтобы обеспечить средства для мер плана устойчивости. Ожидаем паритетной позиции со стороны государства и его финансового участия!" - заявил Виталий Кличко.

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