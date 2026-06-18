Київ готується до зими: вже збудовано 60 МВт розподіленої генерації, ще 100 МВт в роботі, - Кличко

Готуючись до наступної зими, Київ збудував об’єктів розподіленої генерації електроенергії вже на 60 МВт і продовжує будівництво таких об’єктів ще 100 МВт.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко і показав роботу нових когенераційних установок на одному з об’єктів критичної інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

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"Столиця продовжує готуватися до наступної зими та реалізовувати Комплексний план стійкості міста, який Київрада ухвалила в березні. Сьогодні оглянув когенераційне обладнання на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Нещодавно тут встановили 4 потужних когенераційних установки. Кожна з них — 4,5 МВт, а загальна потужність — 18 МВт. Наразі установки працюють та видають електроенергію в єдину енергосистему України. Паралельно завершують будівництво захисту другого рівня", - розповів Віталій Кличко.

Мер повідомив, що наразі завершене будівництво нових об’єктів розподіленої когенерації потужністю близько 60 МВт. Іще понад 100 МВт потужності — в роботі.

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"Загалом цього року повинні отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності. На сьогодні вже, зокрема, встановили три дизель-генераторні установки потужністю понад 15 МВт, які працюватимуть для безперебійного живлення об’єктів водопостачання. Загалом цьогоріч плануємо забезпечити близько 40 МВт резерву для систем водозабезпечення", - зазначив він.

Кличко наголосив, що Київ здійснив роботу щодо формування саме того переліку заходів, які б максимально враховували виклики минулої зими та потенційні ризики наступної. Провели низку експертних консультацій, уточнили та удосконалили план стійкості.

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"Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів. Із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування. Загалом це майже 200 проєктів, завдань та заходів за ключовими сегментами. За всіма напрямами тривають роботи. На різних локаціях та будівельних майданчиках", - повідомив мер.

Він також підкреслив, що Київ очікує й відповідної роботи з боку уряду.

"На сьогодні Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості. Втілення яких коштуватиме близько 30 млрд грн. А також, що фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50/50 – містом і державою. Столиця робить великий крок і шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі!" - заявив Віталій Кличко.

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