Центральна влада має брати участь у підготовці Києва до зими не тільки у фінансуванні, а й у проведенні робіт, - Кличко

Центральна влада самоусунулася від робіт із підготовки столиці до зими, уряд займатиметься лише створенням резервного теплопостачання в зоні ТЕЦ-4.

Про це заявив мер Віталій Кличко під час сесії Київради, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Позиція міської влади щодо участі уряду

"Держава обіцяла, і Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості. Втілення коштуватиме близько 30 млрд грн. А також, що фінансування заходів і роботи здійснюватимуться у пропорції 50/50 – містом і державою. Тепер уряд нам заявив, що йдеться тільки про фінансування. А до робіт відношення практично не матиме. Державне Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України займатиметься створенням резервного теплопостачання тільки в зоні ТЕЦ-4. А все інше – будівництво когенерації, систем резервного живлення, системи резервного теплопостачання – має робити місто самотужки", - заявив Віталій Кличко.

Разом із тим мер Києва підкреслив, що необхідна участь держави, тому він наполягає на виконанні попередніх домовленостей з урядом.

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Реалізація плану стійкості столиці

"Але, ми розуміємо, що для Києва цього замало. І що все зробити місту, без участі держави, — нереально! І ми наполягаємо на виконанні урядом попередніх домовленостей. Бо має бути державницька позиція. А не політична тяганина! Ми внесли зміни, які ще більш деталізують заходи плану, оптимізують вартість проектів. Із пріоритетом саме на наступний опалювальний сезон. А також, що важливо, містять фіксацію участі міста і держави, як в фінансуванні, так і в проведенні робіт — 50/50", - підкреслив Віталій Кличко.

Він також розповів, що на сьогодні вже зроблено в столиці в рамках Плану стійкості.

"Ми сьогодні робимо, що можемо. Зокрема, вже встановили три дизель-генераторні установки потужністю понад 15 МВт, які працюватимуть для безперебійного живлення об’єктів водопостачання. Загалом цьогоріч плануємо забезпечити близько 40 МВт резерву для систем водозабезпечення. Завершене будівництво нових об’єктів розподіленої когенерації потужністю 45 МВт. Іще понад 100 МВт потужності — в роботі. Загалом цього року повинні отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності", - розповів мер Києва.

Крім того, Віталій Кличко повідомив, що Київрада залучить 2,5 млрд грн кредитних коштів "Ощадбанку" та 50 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку для фінансування заходів в рамках Плану стійкості столиці.

Раніше повідомлялося, що Київ отримав від японських партнерів обладнання для безперебійної роботи насосних станцій.

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