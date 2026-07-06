План устойчивости Киева был представлен СНБО ещё 10 марта, но реакции со стороны центральной власти до сих пор практически нет, - Гончаренко

Городские власти Киева подготовили и представили в СНБО план обеспечения устойчивости почти четыре месяца назад, но до сих пор не получили помощи. Такое бездействие властей похоже на саботаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Киев настаивает на срочном созыве заседания СНБО по вопросу реализации плана обеспечения устойчивости в столице. Оказывается, план был представлен еще 10 марта. Но реакции на него почти нет. Город делает все, чтобы подготовиться к предстоящей зиме. Но ни от ОП, ни от СНБО, ни от других структур помощи нет. К тому же, есть вопросы, которые без центральной власти не решить. И вся эта бездеятельность похожа на сплошной саботаж", — написал Гончаренко.

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Он отметил, что военная администрация Киева под руководством Тимура Ткаченко также фактически отстранилась от выполнения плана устойчивости.



"Кстати, план устойчивости в других регионах подписывали начальники военных администраций, но СНБО настаивали, что этот план именно в Киеве подписывал председатель КГГА. Чем тогда занимается председатель военной администрации в Киеве, назначенный Зеленским? Большой вопрос", — заявил народный депутат.



Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко инициировал срочный созыв Совета национальной безопасности и обороны, чтобы решить вопрос об участии государства в финансировании плана устойчивости столицы и правовом урегулировании ряда мероприятий.

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Ранее сообщалось, что Виталий Кличко инициирует заседание СНБО по реализации плана устойчивости