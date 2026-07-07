"Реализуем план устойчивости, к сожалению, самостоятельно", - Кличко о системе резервного питания для водоснабжения города. ФОТОрепортаж

В рамках подготовки к зиме в Киеве построены системы резервного энергоснабжения для объектов водоснабжения. К сожалению, город вынужден реализовывать план обеспечения устойчивости собственными силами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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"Столица продолжает готовиться к новому отопительному сезону и воплощать в жизнь проекты Комплексного плана энергетической устойчивости города. В частности, уже построены системы резервного питания мощностью почти 16 МВт, которые будут работать для нужд водопроводного хозяйства столицы", — рассказал Виталий Кличко.

По словам мэра, для надежного водоснабжения установлены 3 дизель-генераторные установки мощностью по 5,2 МВт каждая. Они сразу же оснащены частотными преобразователями для повышения надежности и безаварийной работы. В целом Киев планирует построить дизельные энергокомплексы мощностью около 40 МВт.

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Кроме того, Кличко напомнил, что Киев вынужден реализовывать план устойчивости самостоятельно, поскольку государство не оказывает помощи столице.

"Киев реализует план устойчивости, к сожалению, самостоятельно. И это при том, что план столицы включает преимущественно общегосударственные стратегические проекты: инженерно-техническую защиту, когенерацию, резервное питание систем водоснабжения и водоотведения, а также развитие распределенной тепловой генерации. Общая стоимость проектов, которые реализует город, — почти 23 млрд грн. Вместе с тем со стороны государства как партнера столицы надлежащего участия мы не видим", — отметил мэр.

Он добавил, что при реализации плана столица применяет комплексный подход. Внедряет все возможные эффективные и технически апробированные решения и модели.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко инициировал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросам участия государства в реализации плана устойчивости столицы.

Также сообщалось, что КГГА направила в правительство, СНБО и Офис президента конкретные предложения по урегулированию этой ситуации.



















