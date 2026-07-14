Київ змушений самотужки будувати резервну систему теплопостачання - передані державі кошти повертаються місту, - Кличко

Столиця повертає до бюджету міста 1,25 млрд грн, які раніше передала до держбюджету, розраховуючи на допомогу держави у виконанні заходів плану стійкості. Держава не встигає освоїти ці кошти, тому Києву доведеться будувати резервну систему тепла самотужки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на початку позачергового засідання Київради, інформує Цензор.НЕТ.

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Київ повертає кошти до міського бюджету

"Сьогодні Київрада має ухвалити рішення, необхідні для оперативного втілення заходів Плану стійкості, які впроваджує столиця. Зокрема, йдеться про внесення змін до бюджету Києва. 1,25 млрд грн, які місто в травні цього року передбачило передати з місцевого в Державний бюджет, ми повертаємо в бюджет столиці. І будемо спрямовувати на роботи, які здійснює "Київтеплоенерго", на роботи з побудови резервної системи теплопостачання, інші критично важливі заходи для стійкості Києва", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що ці кошти Київ виділяв в межах домовленостей з державою про її участь у реалізації Плану стійкості столиці. Проте держава не може освоїти ці кошти.

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"Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, через свої бюрократичні перепони, не може освоїти ці кошти. А значить - створення резервної системи теплопостачання столиці доведеться здійснювати самотужки. На жаль, втративши час", - наголосив Кличко.

Що передувало?

Як відомо, Київрада сьогодні проголосувала за зміни до міського бюджету, які передбачають, зокрема, повернення 1,25 млрд грн з держбюджету.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко ініціював позачергове засідання Київради для термінового розгляду питань, пов’язаних з виконанням Плану енергостійкості.

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