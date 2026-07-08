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Новини План стійкості Києва
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Кличко скликає позачергову сесію Київради для оперативного втілення заходів плану стійкості

Кличко ініціює термінове засідання Київради у закритому режимі

Мер Києва Віталій Кличко збирає депутатів Київради на позачергове пленарне засідання. На ньому розглянуть термінові рішення для пришвидшення виконання заходів плану стійкості. Про це Кличко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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"Звернувся до керівників депутатських фракцій Київради з тим, аби найближчими днями скликати позачергове засідання сесії Київради. Щоб розглянути додаткові рішення, необхідні для оперативного втілення заходів Плану стійкості столиці", - повідомив Віталій Кличко.

Він зауважив, що засідання відбудеться в закритому режимі "з огляду на чутливість інформації й питань, які будуть розглядатися".

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