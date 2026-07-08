Кличко скликає позачергову сесію Київради для оперативного втілення заходів плану стійкості
Мер Києва Віталій Кличко збирає депутатів Київради на позачергове пленарне засідання. На ньому розглянуть термінові рішення для пришвидшення виконання заходів плану стійкості. Про це Кличко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Звернувся до керівників депутатських фракцій Київради з тим, аби найближчими днями скликати позачергове засідання сесії Київради. Щоб розглянути додаткові рішення, необхідні для оперативного втілення заходів Плану стійкості столиці", - повідомив Віталій Кличко.
Він зауважив, що засідання відбудеться в закритому режимі "з огляду на чутливість інформації й питань, які будуть розглядатися".
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