Кличко созывает внеочередную сессию Киевсовета для оперативной реализации мер плана устойчивости

Мэр Киева Виталий Кличко созывает депутатов Киевсовета на внеочередное пленарное заседание. На нем будут рассмотрены срочные решения по ускорению реализации мер плана устойчивости. Об этом Кличко сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Обратился к руководителям депутатских фракций Киевсовета с тем, чтобы в ближайшие дни созвать внеочередное заседание сессии Киевсовета. Чтобы рассмотреть дополнительные решения, необходимые для оперативного воплощения мероприятий Плана стойкости столицы", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что заседание пройдет в закрытом режиме "учитывая конфиденциальность информации и вопросов, которые будут рассматриваться".

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