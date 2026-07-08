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Новости план устойчивости Киева
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Кличко созывает внеочередную сессию Киевсовета для оперативной реализации мер плана устойчивости

Кличко инициирует экстренное заседание Киевсовета в закрытом режиме

Мэр Киева Виталий Кличко созывает депутатов Киевсовета на внеочередное пленарное заседание. На нем будут рассмотрены срочные решения по ускорению реализации мер плана устойчивости. Об этом Кличко сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Обратился к руководителям депутатских фракций Киевсовета с тем, чтобы в ближайшие дни созвать внеочередное заседание сессии Киевсовета. Чтобы рассмотреть дополнительные решения, необходимые для оперативного воплощения мероприятий Плана стойкости столицы", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что заседание пройдет в закрытом режиме "учитывая конфиденциальность информации и вопросов, которые будут рассматриваться".

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