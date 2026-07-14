Киев вынужден самостоятельно строить резервную систему теплоснабжения - переданные государству средства возвращаются городу, - Кличко

Столица возвращает в городской бюджет 1,25 млрд грн, которые ранее перечислила в госбюджет, рассчитывая на помощь государства в реализации мер плана устойчивости. Государство не успевает освоить эти средства, поэтому Киеву придется строить резервную систему теплоснабжения собственными силами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в начале внеочередного заседания Киевсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

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Киев возвращает средства в городской бюджет

"Сегодня Киевсовет должен принять решения, необходимые для оперативной реализации мер Плана устойчивости, которые внедряет столица. В частности, речь идет о внесении изменений в бюджет Киева. 1,25 млрд грн, которые город в мае этого года планировал передать из местного в государственный бюджет, мы возвращаем в бюджет столицы. И будем направлять их на работы, которые осуществляет "Киевтеплоэнерго", на работы по созданию резервной системы теплоснабжения, другие критически важные меры для устойчивости Киева", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что эти средства Киев выделял в рамках договоренностей с государством об его участии в реализации Плана устойчивости столицы. Однако государство не может освоить эти средства.

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"Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины из-за своих бюрократических препятствий не может освоить эти средства. А значит - создание резервной системы теплоснабжения столицы придется осуществлять самостоятельно. К сожалению, потеряв время", - подчеркнул Кличко.

Что этому предшествовало?

Как известно, Киевсовет сегодня проголосовал за изменения в городской бюджет, которые предусматривают, в частности, возврат 1,25 млрд грн из госбюджета.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко инициировал внеочередное заседание Киевсовета для срочного рассмотрения вопросов, связанных с выполнением Плана энергоустойчивости.

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