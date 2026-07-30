В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после ночной атаки РФ: один человек погиб, трое ранены, - ГСЧС. ФОТО

В Киеве завершили аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы после очередной ночной атаки России. Спасатели ликвидировали последствия обстрела на всех объектах, получивших повреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, работы завершены по всем адресам, где подразделения ГСЧС работали после российского удара.

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В ночь на 30 июля российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками и ракетами. В результате обстрела в Оболонском и Святошинском районах Киева возникли пожары и разрушения.

Повреждения получили территория рынка, гаражный кооператив, а также пятиэтажное нежилое здание, где возникли масштабные пожары.

















По официальным данным, в результате атаки погиб 31-летний киевлянин. Еще трое мужчин в возрасте 23, 30 и 53 лет получили ранения.

В течение дня спасатели разбирали поврежденные конструкции, ликвидировали очаги возгорания и устраняли другие опасные последствия российского удара. После завершения всех необходимых работ ГСЧС сообщила о полной ликвидации последствий атаки на всех указанных объектах.

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