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В Одессе прогремели взрывы: враг атакует ракетами
Днем 31 июля в Одессе прогремели взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне".
По информации Воздушных сил ВСУ, враг атаковал регион ракетами.
Что этому предшествовало?
Утром российские оккупанты атаковали Киев. В Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание травяного настила.
Также во время воздушной атаки российских войск в Винницкой области зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры. В частности, было атаковано отделение "Новой Почты".
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