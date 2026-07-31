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Новости Обстрел Одессы
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В Одессе прогремели взрывы: враг атакует ракетами

В Одессе прогремели взрывы: ракеты продолжают лететь в направлении города

Днем 31 июля в Одессе прогремели взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне".

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По информации Воздушных сил ВСУ, враг атаковал регион ракетами.

Что этому предшествовало?

Утром российские оккупанты атаковали Киев. В Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание травяного настила.

Также во время воздушной атаки российских войск в Винницкой области зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры. В частности, было атаковано отделение "Новой Почты".

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