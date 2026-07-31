В Одессе прогремели взрывы: враг атакует ракетами

Днем 31 июля в Одессе прогремели взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации Воздушных сил ВСУ, враг атаковал регион ракетами.

Что этому предшествовало?

Утром российские оккупанты атаковали Киев. В Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание травяного настила.

Также во время воздушной атаки российских войск в Винницкой области зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры. В частности, было атаковано отделение "Новой Почты".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Запорожскую, Днепропетровскую и Херсонскую области: трое погибших, более 10 раненых