80% ударів по портах Одеси завдали ракетами "Бандероль", виробленими попри санкції, - Власюк

Росія продовжує серійне виробництво крилатих ракет "Бандероль" завдяки іноземним комплектуючим. Більшість ударів по портовій інфраструктурі Одеси завдають саме цими ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк під час спілкування з журналістами.

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"Більшість ударів по портовій інфраструктурі в Одесі саме "Бандеролями". Велика бойова частина — 150 кг. Якби не було доступних іноземних компонентів, я думаю, що вони б їх не змогли випускати. Іноземні компоненти доступні, тому ми бачимо свіжі "Бандеролі" 2026 року, в яких є іноземні компоненти 2025-2026 років випуску", - зазначив Власюк.

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Він уточнив, що за червень-липень по продовольчій інфраструктурі Одеси росіяни завдали 16 ударів, з них 80% - крилатими ракетами "Бандероль". За його словами, російські атаки саме цим видом ракет завдали пошкоджень Морському торговельному порту, порту "Південний", інфраструктури ТОВ "Ойлекспорттермінал", ТОВ "Трансгрейнтермінал" тощо.

Уповноважений повідомив, що у зразках ракет "Бандероль" 2025 року виявили значну кількість комплектуючих іноземного виробництва, зокрема:

зі США (9 компонентів),

Китаю (4),

Японії (2),

Швейцарії (2),

Південної Кореї (2) та

Австралії (1).

Водночас він зазначив, що ракети, якими Росія нині атакує Одесу, випущені у 2026 році й дещо відрізняються від попередніх зразків. Їхній склад ще вивчають.

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