РФ чинить терор проти портів та аграрної сфери: продовольча безпека у світі знову під ударом, - Зеленський

Продовольча безпека в різних частинах світу знову може опинитися під ударом через російські удари по портах та агропідприємствах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Терор РФ проти портів і аграрної сфери

"Щодня звіти з нашої Сумської області, з інших регіонів України про наслідки російських влучань по звичайних агропідприємствах, по виробництвах хліба. Це все свідома російська тактика вдарити підло", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що МЗС України має поінформувати всіх партнерів і представників міжнародних організацій про наслідки російської тактики терору проти портів та аграрної сфери.

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"Це вже було у 22-му році, коли через російську агресію продовольча безпека в різних частинах світу опинилася під ударом. На Близькому Сході, в Північній Африці, в багатьох інших регіонах світу", - нагадав він.

За словами президента, зараз через російське блокування вивозу зерна з Чорноморського регіону може бути знову удар: "Серйозний удар по вартості життя в таких країнах, як Єгипет, Лівія, багатьох інших країн, які залежать від імпорту зернових та продуктів переробки зернових. Ми готуємось протидіяти цьому й ми будемо максимально координуватися з усіма сумлінними партнерами, які можуть допомогти захистити нормальне життя від Росії".

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Що передувало

Нагадаємо, сьогодні під час виходу з порту Одещини було двічі атаковане цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи.