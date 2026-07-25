РФ ведет террор против портов и аграрной сферы: продовольственная безопасность в мире снова под ударом, - Зеленский
Продовольственная безопасность в разных частях мира вновь может оказаться под угрозой из-за российских ударов по портам и агропредприятиям.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Террор РФ против портов и аграрной сферы
"Ежедневно поступают сообщения из нашей Сумской области, из других регионов Украины о последствиях российских ударов по обычным агропредприятиям, по предприятиям по производству хлеба. Это все сознательная российская тактика - наносить подлые удары", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что МИД Украины должен проинформировать всех партнеров и представителей международных организаций о последствиях российской тактики террора против портов и аграрной сферы.
"Это уже было в 22-м году, когда из-за российской агрессии продовольственная безопасность в разных частях мира оказалась под угрозой. На Ближнем Востоке, в Северной Африке, во многих других регионах мира", - напомнил он.
По словам президента, сейчас из-за российской блокировки вывоза зерна из Черноморского региона может последовать новый удар: "Серьезный удар по стоимости жизни в таких странах, как Египет, Ливия и многих других, которые зависят от импорта зерновых и продуктов переработки зерновых. Мы готовимся противодействовать этому и будем максимально координировать свои действия со всеми добросовестными партнерами, которые могут помочь защитить нормальную жизнь от России".
Что предшествовало
Напомним, сегодня при выходе из порта Одесской области было дважды атаковано гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысячи тонн кукурузы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А може потрібно було думати про наслідки, які буду після оголошення "40-денної операції"?