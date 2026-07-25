РФ ведет террор против портов и аграрной сферы: продовольственная безопасность в мире снова под ударом, - Зеленский

Продовольственная безопасность в разных частях мира вновь может оказаться под угрозой из-за российских ударов по портам и агропредприятиям.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Террор РФ против портов и аграрной сферы

"Ежедневно поступают сообщения из нашей Сумской области, из других регионов Украины о последствиях российских ударов по обычным агропредприятиям, по предприятиям по производству хлеба. Это все сознательная российская тактика - наносить подлые удары", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что МИД Украины должен проинформировать всех партнеров и представителей международных организаций о последствиях российской тактики террора против портов и аграрной сферы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ будет усиливать атаки на порты, чтобы заблокировать зерновой коридор, - Зеленский

"Это уже было в 22-м году, когда из-за российской агрессии продовольственная безопасность в разных частях мира оказалась под угрозой. На Ближнем Востоке, в Северной Африке, во многих других регионах мира", - напомнил он.

По словам президента, сейчас из-за российской блокировки вывоза зерна из Черноморского региона может последовать новый удар: "Серьезный удар по стоимости жизни в таких странах, как Египет, Ливия и многих других, которые зависят от импорта зерновых и продуктов переработки зерновых. Мы готовимся противодействовать этому и будем максимально координировать свои действия со всеми добросовестными партнерами, которые могут помочь защитить нормальную жизнь от России".

Читайте также: В настоящее время заход судов в украинские порты временно приостановлен, ищем решение, - Высоцкий

Что предшествовало

Напомним, сегодня при выходе из порта Одесской области было дважды атаковано гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысячи тонн кукурузы.