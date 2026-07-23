РФ будет усиливать атаки на порты, чтобы заблокировать зерновой коридор, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут пытаться сделать всё возможное, чтобы заблокировать зерновой коридор.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

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Атаки будут продолжаться

"Мы это понимали уже несколько месяцев назад. Они будут делать все, чтобы заблокировать нам зерновой коридор", — сказал Зеленский.

Он добавил, что вчера ни одно судно не смогло зайти в порт.

"Они обстреливали все суда. Они будут усиливать эти атаки", — убежден президент.

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Что этому предшествовало?

Накануне министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что после российских атак на гражданские суда заход судов в украинские порты временно приостановлен. Правительство готовит решения для возобновления судоходства.

Ранее сообщалось, что Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН 27 июля из-за российских атак на гражданские суда в Черном море.

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