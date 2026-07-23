РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12011 посетитель онлайн
Новости Атака РФ на гражданские суда
596 15

РФ будет усиливать атаки на порты, чтобы заблокировать зерновой коридор, — Зеленский

Зеленский об атаках РФ на порты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут пытаться сделать всё возможное, чтобы заблокировать зерновой коридор.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атаки будут продолжаться

"Мы это понимали уже несколько месяцев назад. Они будут делать все, чтобы заблокировать нам зерновой коридор", — сказал Зеленский.

Он добавил, что вчера ни одно судно не смогло зайти в порт.

"Они обстреливали все суда. Они будут усиливать эти атаки", — убежден президент.

Смотрите также: Россияне атаковали балкер в Чёрном море с помощью дрона: пограничники спасли 16 членов экипажа, — ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что этому предшествовало?

  • Накануне министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что после российских атак на гражданские суда заход судов в украинские порты временно приостановлен. Правительство готовит решения для возобновления судоходства.
  • Ранее сообщалось, что Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН 27 июля из-за российских атак на гражданские суда в Черном море.

Читайте также: Правительство совместно с военным командованием готовит решения, которые помогут защитить гражданские суда от российских атак, — Корецкий

Автор: 

Зеленский Владимир (24935) порт (815) зерновой коридор (224)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Ну не знаю, поверни міндіча і ті мільярди що ви вивезли, на ці гроші зроби багато дронів і дай достойну відповідь кацапам.
показать весь комментарий
23.07.2026 18:59 Ответить
+2
А ти що будеш посилювати? Двушки на москву? Де від тебе хоч один дрон як від Петра Олексійовича?
показать весь комментарий
23.07.2026 19:00 Ответить
+2
Ну, а ти шо? Ракет наштилерманив? Буде чим відповісти?
показать весь комментарий
23.07.2026 19:03 Ответить

Загрузка...

 
 