РФ будет усиливать атаки на порты, чтобы заблокировать зерновой коридор, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут пытаться сделать всё возможное, чтобы заблокировать зерновой коридор.
Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Атаки будут продолжаться
"Мы это понимали уже несколько месяцев назад. Они будут делать все, чтобы заблокировать нам зерновой коридор", — сказал Зеленский.
Он добавил, что вчера ни одно судно не смогло зайти в порт.
"Они обстреливали все суда. Они будут усиливать эти атаки", — убежден президент.
Что этому предшествовало?
- Накануне министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что после российских атак на гражданские суда заход судов в украинские порты временно приостановлен. Правительство готовит решения для возобновления судоходства.
- Ранее сообщалось, что Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН 27 июля из-за российских атак на гражданские суда в Черном море.
Топ комментарии
+2 Максим Коваленко
показать весь комментарий23.07.2026 18:59 Ответить Ссылка
+2 VasyaPetrenko2007 Petya
показать весь комментарий23.07.2026 19:00 Ответить Ссылка
+2 Pan Lipko
показать весь комментарий23.07.2026 19:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль