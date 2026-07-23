РФ посилюватиме атаки на порти, щоб заблокувати зерновий коридор, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни намагатимуться робити усе, щоб заблокувати зерновий коридор.
Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Атаки триватимуть
"Ми це розуміли вже кілька місяців тому. Вони робитимуть все, щоб блокувати нам зерновий коридор", – сказав Зеленський.
Він додав, що вчора жодне судно не змогло зайти в порт.
"Вони били по всіх суднах. Вони будуть це збільшувати", - переконаний президент.
Що передувало?
- Напередодні міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що після російських атак на цивільні судна захід кораблів до українських портів тимчасово призупинився. Уряд готує рішення для відновлення судноплавства.
- Раніше повідомлялося, що Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН на 27 липня через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі.
Топ коментарі
+4 VasyaPetrenko2007 Petya
показати весь коментар23.07.2026 19:00 Відповісти Посилання
+3 Pan Lipko
показати весь коментар23.07.2026 19:03 Відповісти Посилання
+2 Максим Коваленко
показати весь коментар23.07.2026 18:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль