УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11984 відвідувача онлайн
Новини Атака РФ на цивільні судна
660 16

РФ посилюватиме атаки на порти, щоб заблокувати зерновий коридор, - Зеленський

Зеленський про атаки РФ на порти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни намагатимуться робити усе, щоб заблокувати зерновий коридор.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атаки триватимуть

"Ми це розуміли вже кілька місяців тому. Вони робитимуть все, щоб блокувати нам зерновий коридор", – сказав Зеленський.

Він додав, що вчора жодне судно не змогло зайти в порт.

"Вони били по всіх суднах. Вони будуть це збільшувати", - переконаний президент.

Також дивіться: Росіяни дроном атакували балкер у Чорному морі: прикордонники врятували 16 членів екіпажу, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Напередодні міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що після російських атак на цивільні судна захід кораблів до українських портів тимчасово призупинився. Уряд готує рішення для відновлення судноплавства.
  • Раніше повідомлялося, що Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН на 27 липня через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі.

Також читайте: Уряд спільно з військовим командуванням готують рішення, які допоможуть захистити цивільні судна від російських атак, - Корецький

Автор: 

Зеленський Володимир (28460) порт (2203) зерновий коридор (574)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А ти що будеш посилювати? Двушки на москву? Де від тебе хоч один дрон як від Петра Олексійовича?
показати весь коментар
23.07.2026 19:00 Відповісти
+3
Ну, а ти шо? Ракет наштилерманив? Буде чим відповісти?
показати весь коментар
23.07.2026 19:03 Відповісти
+2
Ну не знаю, поверни міндіча і ті мільярди що ви вивезли, на ці гроші зроби багато дронів і дай достойну відповідь кацапам.
показати весь коментар
23.07.2026 18:59 Відповісти

Завантаження...

 
 