РФ посилюватиме атаки на порти, щоб заблокувати зерновий коридор, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни намагатимуться робити усе, щоб заблокувати зерновий коридор.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атаки триватимуть

"Ми це розуміли вже кілька місяців тому. Вони робитимуть все, щоб блокувати нам зерновий коридор", – сказав Зеленський.

Він додав, що вчора жодне судно не змогло зайти в порт.

"Вони били по всіх суднах. Вони будуть це збільшувати", - переконаний президент.

Також дивіться: Росіяни дроном атакували балкер у Чорному морі: прикордонники врятували 16 членів екіпажу, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

Напередодні міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що після російських атак на цивільні судна захід кораблів до українських портів тимчасово призупинився. Уряд готує рішення для відновлення судноплавства.

Раніше повідомлялося, що Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН на 27 липня через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі.

Також читайте: Уряд спільно з військовим командуванням готують рішення, які допоможуть захистити цивільні судна від російських атак, - Корецький