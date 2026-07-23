Наразі захід суден до українських портів тимчасово зупинено, шукаємо рішення, - Висоцький

Після російських атак на цивільні судна захід кораблів до українських портів тимчасово призупинився. Уряд готує рішення для відновлення судноплавства.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

За його словами, 21 липня до портів заходили чотири-п’ять суден. А 22 липня захід суден призупинився.

"Ми як держава зі свого боку нічого не обмежували, це рішення судновласників", - сказав міністр.

Наразі уряд працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство, додав Висоцький.

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"Спочатку ми повинні консолідувати всі пропозиції, після чого рішення будуть далі комунікуватись", - пояснив міністр.

Водночас Висоцький зауважив, що ситуація доволі динамічна, тож наразі зарано оцінювати довгострокові наслідки для експорту.

Також він закликав виробників не поспішати з продажем продукції, якщо немає нагальної потреби.

"Якщо це не критично, рекомендація для будь-якого виробника – не поспішати з рішеннями. Місця для зберігання достатньо, прогнозований обсяг збору ярих культур ми можемо розмістити", - підсумував Висоцький.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН на 27 липня через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі.

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