Росіяни дроном атакували балкер у Чорному морі: прикордонники врятували 16 членів екіпажу, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 22 липня військовослужбовці Морської охорони Державної прикордонної служби України успішно провели пошуково-рятувальну операцію в акваторії Чорного моря, евакуювавши екіпаж балкера "Golden Rose", який зазнав удару російського безпілотника.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про атаку?

За попередньою інформацією, після влучання ударного дрона в кормову частину судна спалахнула масштабна пожежа. Палаючий балкер було виявлено за допомогою технічних засобів спостереження, після чого до місця події негайно вирушили катери Морської охорони Держприкордонслужби.

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Рятувальна операція

Зазначається, що рятувальна операція проходила в надзвичайно складних умовах - у темну пору доби та за постійної загрози повторних атак російських безпілотників і ракет. Попри небезпеку, екіпажі катерів змогли підійти впритул до борту охопленого вогнем судна й безпечно евакуювати всіх моряків.

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У ДПСУ повідомили, що було евакуйовано 16 членів екіпажу: двох громадян Сирії та чотирнадцятьох громадян Єгипту. Усіх врятованих доставили на берег, де вони пройшли медичний огляд, жоден із моряків не зазнав травм чи інших ушкоджень.









