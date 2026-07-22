Росіяни дроном атакували балкер у Чорному морі: прикордонники врятували 16 членів екіпажу, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 22 липня військовослужбовці Морської охорони Державної прикордонної служби України успішно провели пошуково-рятувальну операцію в акваторії Чорного моря, евакуювавши екіпаж балкера "Golden Rose", який зазнав удару російського безпілотника.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про атаку?
За попередньою інформацією, після влучання ударного дрона в кормову частину судна спалахнула масштабна пожежа. Палаючий балкер було виявлено за допомогою технічних засобів спостереження, після чого до місця події негайно вирушили катери Морської охорони Держприкордонслужби.
Рятувальна операція
Зазначається, що рятувальна операція проходила в надзвичайно складних умовах - у темну пору доби та за постійної загрози повторних атак російських безпілотників і ракет. Попри небезпеку, екіпажі катерів змогли підійти впритул до борту охопленого вогнем судна й безпечно евакуювати всіх моряків.
У ДПСУ повідомили, що було евакуйовано 16 членів екіпажу: двох громадян Сирії та чотирнадцятьох громадян Єгипту. Усіх врятованих доставили на берег, де вони пройшли медичний огляд, жоден із моряків не зазнав травм чи інших ушкоджень.
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