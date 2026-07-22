РФ атаковала балкер в Черном море с помощью дрона: пограничники спасли 16 членов экипажа, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 22 июля военнослужащие Морской охраны Государственной пограничной службы Украины успешно провели поисково-спасательную операцию в акватории Черного моря, эвакуировав экипаж балкера "Golden Rose", подвергшегося удару российского беспилотника.

Об этом сообщает Госпограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об атаке?

По предварительной информации, после попадания ударного дрона в кормовую часть судна вспыхнул масштабный пожар. Горящий балкер был обнаружен с помощью технических средств наблюдения, после чего к месту происшествия немедленно вышли катера Морской охраны Госпограничной службы.

Читайте: Правительство совместно с военным командованием готовит решения, которые помогут защитить гражданские суда от российских атак, — Корецкий

Спасательная операция

Отмечается, что спасательная операция проходила в чрезвычайно сложных условиях — в темное время суток и при постоянной угрозе повторных атак российских беспилотников и ракет. Несмотря на опасность, экипажи катеров смогли подойти вплотную к борту охваченного огнем судна и безопасно эвакуировать всех моряков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники спасли моряка-филиппинца, который более суток пробыл в Черном море после атаки РФ на судно. ВИДЕО

В ГПСУ сообщили, что было эвакуировано 16 членов экипажа: два гражданина Сирии и четырнадцать граждан Египта. Всех спасенных доставили на берег, где они прошли медицинский осмотр, ни один из моряков не получил травм или других повреждений.









