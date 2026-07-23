В настоящее время заход судов в украинские порты временно приостановлен, ищем решение, - Высоцкий
После российских атак на гражданские суда заход судов в украинские порты временно приостановлен. Правительство готовит решение по возобновлению судоходства.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Что известно?
По его словам, 21 июля в порты заходили четыре-пять судов. А 22 июля заход судов приостановился.
"Мы как государство со своей стороны ничего не ограничивали, это решение судовладельцев", - сказал министр.
В настоящее время правительство работает над решениями, которые должны помочь возобновить судоходство, добавил Высоцкий.
"Сначала мы должны обобщить все предложения, после чего решения будут доведены до сведения заинтересованных сторон", - пояснил министр.
В то же время Высоцкий отметил, что ситуация довольно динамична, поэтому пока рано оценивать долгосрочные последствия для экспорта.
Также он призвал производителей не спешить с продажей продукции, если в этом нет острой необходимости.
"Если это не критично, рекомендация для любого производителя - не торопиться с решениями. Места для хранения достаточно, прогнозируемый объем урожая яровых культур мы сможем разместить", - подытожил Высоцкий.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН на 27 июля из-за российских атак на гражданские суда в Черном море.
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