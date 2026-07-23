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Новости Атака РФ на гражданские суда
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В настоящее время заход судов в украинские порты временно приостановлен, ищем решение, - Высоцкий

Удары РФ по портам Украины: заход судов приостановлен

После российских атак на гражданские суда заход судов в украинские порты временно приостановлен. Правительство готовит решение по возобновлению судоходства.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Что известно?

По его словам, 21 июля в порты заходили четыре-пять судов. А 22 июля заход судов приостановился.

"Мы как государство со своей стороны ничего не ограничивали, это решение судовладельцев", - сказал министр.

В настоящее время правительство работает над решениями, которые должны помочь возобновить судоходство, добавил Высоцкий.

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"Сначала мы должны обобщить все предложения, после чего решения будут доведены до сведения заинтересованных сторон", - пояснил министр.

В то же время Высоцкий отметил, что ситуация довольно динамична, поэтому пока рано оценивать долгосрочные последствия для экспорта.

Также он призвал производителей не спешить с продажей продукции, если в этом нет острой необходимости.

"Если это не критично, рекомендация для любого производителя - не торопиться с решениями. Места для хранения достаточно, прогнозируемый объем урожая яровых культур мы сможем разместить", - подытожил Высоцкий.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН на 27 июля из-за российских атак на гражданские суда в Черном море.

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обстрел (33884) порт (812) Высоцкий Тарас (36)
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Топ комментарии
+3
Стануть. На те і розрахунок. Не тільки ми вміємо в "молочку", а у русні на додаток засобів принципово більше.
Така вже війна - б'ють у найбільш вразливі місця. Вони - в наші, а ми от нещодавно почали в їхні бити.
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23.07.2026 09:57 Ответить
+3
Ми б'ємо по танкерам тіньового флоту кацапів, вони - по судам, які заходять в наші порти. Вони б'ють по складам Нової пошти, ми - по складам Вайлдберіз. Ми б'ємо по їх нафтобазах, вони - по наших АЗС. Це може тривати роками, на будь-яку їхню дію буде наша протидія, і навпаки. Питання лише в тому, чия економіка зможе довше витримувати такі удари.
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23.07.2026 10:20 Ответить
+2
Треба розбомбити порти новоросійска
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23.07.2026 11:08 Ответить

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