Ни один корабль не прошел по коридору: Украина созывает Совбез ООН из-за атак РФ на гражданские суда
Украина инициирует созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН на 27 июля в связи с российскими атаками на гражданские суда в Черном море.
Об этом в соцсети Х написал и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.
Атаки на гражданские суда и блокировка коридора
Сибига подчеркнул, что "Россия держит в заложниках глобальную продовольственную безопасность".
Только за последние несколько дней страна-агрессор нанесла удары как минимум по трем гражданским грузовым судам, в результате чего несколько десятков членов экипажа погибли и получили ранения.
"Сегодня по Черноморскому морскому коридору Украины не прошло ни одного судна — и это в самый разгар сбора урожая. Это сознательный экономический и гуманитарный террор. Так же, как Иран атаковал энергетические маршруты в Ормузском проливе, Россия теперь подрывает мировые продовольственные рынки в Черном море", — заявил дипломат.
Угроза глобального голода
Он подчеркнул, что миллионы семей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке могут столкнуться с ростом цен и голодом, если этот террор продолжится.
"Мы призываем все государства, особенно те, которые пострадали, немедленно потребовать от России прекратить атаки на свободу судоходства в Черном море. Ни одна страна не имеет права морить мир голодом. Глобальное давление способно остановить российский террор", — добавил глава внешнеполитического ведомства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль