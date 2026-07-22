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Новости Атака РФ на гражданские суда
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Ни один корабль не прошел по коридору: Украина созывает Совбез ООН из-за атак РФ на гражданские суда

Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Украина инициирует созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН на 27 июля в связи с российскими атаками на гражданские суда в Черном море.

Об этом в соцсети Х написал и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

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Атаки на гражданские суда и блокировка коридора

Сибига подчеркнул, что "Россия держит в заложниках глобальную продовольственную безопасность".

Только за последние несколько дней страна-агрессор нанесла удары как минимум по трем гражданским грузовым судам, в результате чего несколько десятков членов экипажа погибли и получили ранения.

"Сегодня по Черноморскому морскому коридору Украины не прошло ни одного судна — и это в самый разгар сбора урожая. Это сознательный экономический и гуманитарный террор. Так же, как Иран атаковал энергетические маршруты в Ормузском проливе, Россия теперь подрывает мировые продовольственные рынки в Черном море", — заявил дипломат.

Угроза глобального голода

Он подчеркнул, что миллионы семей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке могут столкнуться с ростом цен и голодом, если этот террор продолжится.

"Мы призываем все государства, особенно те, которые пострадали, немедленно потребовать от России прекратить атаки на свободу судоходства в Черном море. Ни одна страна не имеет права морить мир голодом. Глобальное давление способно остановить российский террор", — добавил глава внешнеполитического ведомства.

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Автор: 

корабль (2102) россия (98344) Совбез ООН (1169) Сибига Андрей (1042)
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Топ комментарии
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Щось від тебе повіяло амбре від "східного брата " . А щодо трьох океанів , то так і бачу як кацапи зерно відправляють з владивостоку , перевізши його з кубані , або північним морським шляхом ((
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22.07.2026 22:45 Ответить
+3
І що це дасть ,кацапи скажуть - ви наші танкери атакуєте і зерновози .як кажуть наші пропагандисти з вкраденим "українським " зерном ( вибачте українським воно було в 2022 році ,коли зібрали останній довоєнний урожай озимих,а про теперішні врожаї кацапи скажуть -гсм -наші ,посівні матеріали -наші ,добрива наші ,техніка-наша ,а що ж там вашого залишилось ,хіба що земля ) ,а ми ваші атакуємо у відповідь і все ця говорільня в черговий раз закінчиться нічим.
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22.07.2026 22:44 Ответить
+3
Сюр )) Ми їм виносимо всі кораблі в чорному і азовському морі, а самі на засіданні оон будемо рюмсати, дригати ніжками і кричати - "а наші кораблики нізя !"
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22.07.2026 22:46 Ответить

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