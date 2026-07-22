Жоден корабель не пройшов коридором: Україна скликає Радбез ООН через атаки РФ на цивільні судна
Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН на 27 липня через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі.
Про це в соцмережі Х написав т.в.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
Атаки на цивільні судна та зупинка коридору
Сибіга наголосив, що "Росія тримає в заручниках глобальну продовольчу безпеку".
Лише за останні кілька днів країна-агресор завдала ударів щонайменше по трьох цивільних вантажних суднах, унаслідок чого кілька десятків членів екіпажу загинули та дістали поранення.
"Сьогодні Чорноморським морським коридором України не пройшло жодного судна — і це в самий розпал збору врожаю. Це свідомий економічний та гуманітарний терор. Так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, Росія тепер бій підриває світові продовольчі ринки в Чорному морі", - заявив дипломат.
Загроза глобального голоду
Він наголосив, що мільйони родин в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці можуть зіткнутися зі зростанням цін і голодом, якщо цей терор триватиме.
"Ми закликаємо всі держави, особливо ті, що постраждали, негайно висунути вимогу до Росії припинити атаки на свободу судноплавства в Чорному морі. Жодна країна не має права морити світ голодом. Глобальний тиск здатний зупинити російський терор", - додав глава зовнішньополітичного відомства.
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