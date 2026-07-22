Жоден корабель не пройшов коридором: Україна скликає Радбез ООН через атаки РФ на цивільні судна

Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН на 27 липня через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі.

Про це в соцмережі Х написав т.в.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаки на цивільні судна та зупинка коридору

Сибіга наголосив, що "Росія тримає в заручниках глобальну продовольчу безпеку".

Лише за останні кілька днів країна-агресор завдала ударів щонайменше по трьох цивільних вантажних суднах, унаслідок чого кілька десятків членів екіпажу загинули та дістали поранення.

"Сьогодні Чорноморським морським коридором України не пройшло жодного судна — і це в самий розпал збору врожаю. Це свідомий економічний та гуманітарний терор. Так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, Росія тепер бій підриває світові продовольчі ринки в Чорному морі", - заявив дипломат.

Загроза глобального голоду

Він наголосив, що мільйони родин в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці можуть зіткнутися зі зростанням цін і голодом, якщо цей терор триватиме.

"Ми закликаємо всі держави, особливо ті, що постраждали, негайно висунути вимогу до Росії припинити атаки на свободу судноплавства в Чорному морі. Жодна країна не має права морити світ голодом. Глобальний тиск здатний зупинити російський терор", - додав глава зовнішньополітичного відомства.

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