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Новини Атака РФ на цивільні судна
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Жоден корабель не пройшов коридором: Україна скликає Радбез ООН через атаки РФ на цивільні судна

Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН

Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН на 27 липня через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі.

Про це в соцмережі Х написав т.в.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаки на цивільні судна та зупинка коридору

Сибіга наголосив, що "Росія тримає в заручниках глобальну продовольчу безпеку".

Лише за останні кілька днів країна-агресор завдала ударів щонайменше по трьох цивільних вантажних суднах, унаслідок чого кілька десятків членів екіпажу загинули та дістали поранення.

"Сьогодні Чорноморським морським коридором України не пройшло жодного судна — і це в самий розпал збору врожаю. Це свідомий економічний та гуманітарний терор. Так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, Росія тепер бій підриває світові продовольчі ринки в Чорному морі", - заявив дипломат.

Загроза глобального голоду

Він наголосив, що мільйони родин в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці можуть зіткнутися зі зростанням цін і голодом, якщо цей терор триватиме.

"Ми закликаємо всі держави, особливо ті, що постраждали, негайно висунути вимогу до Росії припинити атаки на свободу судноплавства в Чорному морі. Жодна країна не має права морити світ голодом. Глобальний тиск здатний зупинити російський терор", - додав глава зовнішньополітичного відомства.

Дивіться також: Росіяни дроном атакували балкер у Чорному морі: прикордонники врятували 16 членів екіпажу, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

корабель (1690) росія (70928) Радбез ООН (928) Сибіга Андрій (1056)
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Топ коментарі
+7
Щось від тебе повіяло амбре від "східного брата " . А щодо трьох океанів , то так і бачу як кацапи зерно відправляють з владивостоку , перевізши його з кубані , або північним морським шляхом ((
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22.07.2026 22:45 Відповісти
+2
Не захлинися з валізки.
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22.07.2026 22:45 Відповісти
+2
Засоваєш ніжками, лопатоїде, коли до тебе український дрон завітає.
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22.07.2026 22:50 Відповісти

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