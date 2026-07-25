РФ дважды атаковала гражданское судно под флагом Палау в порту на Одесщине: двое моряков числятся пропавшими без вести

Россия продолжает целенаправленные атаки на гражданское судоходство и портовую инфраструктуру Украины. В частности, сегодня подверглось атаке гражданское судно под флагом Палау.

Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, сегодня при выходе из порта в Одесской области было дважды атаковано гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысячи тонн кукурузы.

В результате попаданий на судне возник пожар. По предварительной информации, семерых членов экипажа и украинского лоцмана удалось спасти.

Двое моряков пока числятся пропавшими без вести. Продолжается поисково-спасательная операция.

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Угроза судоходству и продовольственной безопасности

"Это очередной сознательный удар по гражданской инфраструктуре и международному судоходству. Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение нормами международного права, создавая угрозу безопасности судоходства, мировой торговле и продовольственной безопасности", - подчеркнул министр.

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