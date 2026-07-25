РФ двічі атакувала цивільне судно під прапором Палау в порту Одещини: двоє моряків вважаються зниклими безвісти. ВIДЕО

Росія продовжує цілеспрямовані атаки на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України. Зокрема, сьогодні атаковано цивільне судно під прапором Палау.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, сьогодні під час виходу з порту Одещини було двічі атаковане цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи.

Унаслідок влучань на судні виникла пожежа. За попередньою інформацією, сімох членів екіпажу та українського лоцмана вдалося врятувати.

Двоє моряків наразі вважаються зниклими безвісти. Триває пошуково-рятувальна операція.

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Загроза судноплавству та продовольчій безпеці

"Це черговий свідомий удар по цивільній інфраструктурі та міжнародному судноплавству. росія вкотре демонструє повне нехтування нормами міжнародного права, створюючи загрозу безпеці судноплавства, світовій торгівлі та продовольчій безпеці", - наголосив міністр.

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Доповнення

Як розповіли в ДПСУ, російські окупаційні війська атакували судно, яке виконувало рейс з українського порту до Греції, ударним безпілотником типу "Shahed" під час виходу з гирла Дунаю.

Під час руху судна ворожий дрон поцілив у його корпус. Згодом російські війська повторно атакували судно безпілотником. Потужний вибух спричинив масштабну пожежу, що поставила під загрозу життя людей, які залишалися на борту.

"На сигнал лиха оперативно відреагували моряки Морської охорони Державної прикордонної служби України. Екіпаж катера прибув до місця події та, діючи в умовах пожежі й загрози повторних атак, евакуював із палаючого судна вісьмох осіб – членів екіпажу та лоцмана", - розповіли в ДПСУ.

Повідомляється, що всіх врятованих доставили до безпечного місця, де їм надають необхідну медичну допомогу. За інформацією медиків, стан постраждалих перебуває під постійним контролем.