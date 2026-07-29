80% ударов по портам Одессы нанесены ракетами "Бандероль", произведенными вопреки санкциям, - Власюк

Россия продолжает серийное производство крылатых ракет "Бандероль" благодаря иностранным комплектующим. Большинство ударов по портовой инфраструктуре Одессы наносится именно этими ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк во время общения с журналистами.

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"Большинство ударов по портовой инфраструктуре в Одессе наносится именно ракетами "Бандероль". Большая боевая часть — 150 кг. Если бы не было доступных иностранных компонентов, я думаю, что они бы не смогли их выпускать. Иностранные компоненты доступны, поэтому мы видим новые "Бандероли" 2026 года, в которых есть иностранные компоненты 2025–2026 годов выпуска", — отметил Власюк.

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Он уточнил, что за июнь-июль по продовольственной инфраструктуре Одессы россияне нанесли 16 ударов, из них 80% - крылатыми ракетами "Бандероль". По его словам, российские атаки именно этим типом ракет нанесли повреждения Морскому торговому порту, порту "Южный", инфраструктуре ООО "Ойлекспорттерминал", ООО "Трансгрейнтерминал" и т. д.

Уполномоченный сообщил, что в образцах ракет "Бандероль" 2025 года обнаружено значительное количество комплектующих иностранного производства, в частности:

из США (9 компонентов),

Китая (4),

Японии (2),

Швейцарии (2),

Южной Кореи (2) и

Австралии (1).

В то же время он отметил, что ракеты, которыми Россия сейчас атакует Одессу, выпущены в 2026 году и несколько отличаются от предыдущих образцов. Их состав еще изучают.

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