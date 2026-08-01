Удар РФ по Одесщине: ранены двое детей, девочка в тяжелом состоянии
В Подольском районе на Одесщине в результате атаки вражеских БПЛА пострадали двое малолетних детей: 12-летняя девочка и ее 6-летний брат.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Состояние раненых
Как отмечается, детей госпитализировали с осколочными ранениями в областную детскую больницу. Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, мальчика - как средней тяжести.
Врачи борются за их здоровье и оказывают всю необходимую помощь.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг нанес удар БПЛА по Одессе: попадание в многоэтажное здание, трое раненых.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль