Удар РФ по Одесщине: ранены двое детей, девочка в тяжелом состоянии

В Подольском районе на Одесщине в результате атаки вражеских БПЛА пострадали двое малолетних детей: 12-летняя девочка и ее 6-летний брат.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Состояние раненых

Как отмечается, детей госпитализировали с осколочными ранениями в областную детскую больницу. Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, мальчика - как средней тяжести.

Врачи борются за их здоровье и оказывают всю необходимую помощь.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанес удар БПЛА по Одессе: попадание в многоэтажное здание, трое раненых.

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