Россияне массированно атаковали Одессу дронами: есть разрушения и пострадавшие (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на воскресенье, 9 августа 2026 года, войска РФ нанесли массированный удар ударными дронами по территории Одессы.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, есть повреждения жилых домов и инфраструктуры.
Есть раненые
По состоянию на 6:30 9 августа известно о 6 пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. Им оказывается вся необходимая помощь.
Повреждения и разрушения
Зафиксированы разрушения жилых домов в нескольких районах города. Также сгорели автомобили.
Все оперативные и коммунальные службы находятся на местах. Детали выясняются.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Как информирует ГСЧС, 8 человек пострадали из-за вражеской атаки.
В результате попадания произошли многочисленные разрушения и пожары в нескольких районах города. В центре Одессы вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме и горели рядом расположенные автомобили. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 1000 кв. м.
По другому адресу горели 2 частных жилых дома.
На местах происшествий работали психологи ГСЧС. Все пожары ликвидированы.
Как информирует глава ОВА Олег Кипер, враг применил несколько десятков ракет и дронов по Одесщине: повреждены объекты инфраструктуры и жилая застройка. Наибольшие разрушения потерпела Одесса. В двух районах повреждены и частично разрушены несколько жилых домов. Также огнем уничтожены и повреждены автомобили жителей.
Состояние пострадавших
К сожалению, пострадали восемь человек. Состояние семерых из них врачи оценивают как средней тяжести. Большинство получили осколочные ранения.
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