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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Россияне массированно атаковали Одессу дронами: есть разрушения и пострадавшие (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на воскресенье, 9 августа 2026 года, войска РФ нанесли массированный удар ударными дронами по территории Одессы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, есть повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Одесса после обстрела
Одесса после обстрела
Одесса после обстрела
Одесса после обстрела
Одесса после обстрела

Есть раненые

По состоянию на 6:30 9 августа известно о 6 пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. Им оказывается вся необходимая помощь.

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Повреждения и разрушения

Зафиксированы разрушения жилых домов в нескольких районах города. Также сгорели автомобили.

Все оперативные и коммунальные службы находятся на местах. Детали выясняются.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Как информирует ГСЧС, 8 человек пострадали из-за вражеской атаки.

В результате попадания произошли многочисленные разрушения и пожары в нескольких районах города. В центре Одессы вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме и горели рядом расположенные автомобили. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 1000 кв. м.

Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу

По другому адресу горели 2 частных жилых дома.

На местах происшествий работали психологи ГСЧС. Все пожары ликвидированы.

Как информирует глава ОВА Олег Кипер, враг применил несколько десятков ракет и дронов по Одесщине: повреждены объекты инфраструктуры и жилая застройка. Наибольшие разрушения потерпела Одесса. В двух районах повреждены и частично разрушены несколько жилых домов. Также огнем уничтожены и повреждены автомобили жителей.

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Состояние пострадавших

К сожалению, пострадали восемь человек. Состояние семерых из них врачи оценивают как средней тяжести. Большинство получили осколочные ранения.

Автор: 

обстрел (34779) Одесса (8430) Одесская область (4640) дроны (7877) Одесский район (727)
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Топ комментарии
+11
Мій друг звільнився за віком і пішов шукати роботу..телефонує в охорону Інтосани..а там питає " ви учаснік есвео?" Той і прихуїв..каже це що оговорочка по фрейду? це в підерів есвео. ..шо за *****?" А там відповідають " а какая разніца"..Короче розмова записана..це в Службу Божу мабцть надсилати чи навіть не зеаю куди
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09.08.2026 08:04 Ответить
+9
"Найвеличніший"в розїздах роздає інтервю ,в той час як ворог знищує країну.
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09.08.2026 08:01 Ответить
+8
Не може ППО стати на всю країну,скільки б їх не дали.Єдиний вихід нищити можливість москалів стріляти.
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09.08.2026 07:44 Ответить

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