Войска РФ нанесли ракетный удар по людной зоне возле рынка в пригороде Одессы

Утром 4 августа 2026 года войска РФ нанесли удар ракетами "Оникс" по пригородам Одессы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Как подчеркнули в ОВА, враг цинично нанес ракетный удар по пригороду Одессы, по людной зоне возле рынка.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется", - говорится в сообщении.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщали о двух ракетах "Оникс", выпущенных в сторону Одессы.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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