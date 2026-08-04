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Войска РФ нанесли ракетный удар по людной зоне возле рынка в пригороде Одессы
Утром 4 августа 2026 года войска РФ нанесли удар ракетами "Оникс" по пригородам Одессы.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как подчеркнули в ОВА, враг цинично нанес ракетный удар по пригороду Одессы, по людной зоне возле рынка.
"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется", - говорится в сообщении.
Мониторинговые Telegram-каналы сообщали о двух ракетах "Оникс", выпущенных в сторону Одессы.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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