Війська РФ ударили ракетами по людному місцю біля ринку у передмісті Одеси: троє поранених (оновлено)

Зранку 4 серпня 2026 року війська РФ завдали удару "Оніксами" по передмістю Одеси.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як наголосили в ОВА, ворог цинічно вдарив ракетами по передмістю Одеси, по людному місцю біля ринку.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури. На місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих та наслідки атаки уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові телеграм-канали повідомляли про 2 "Онікси" в бік Одеси.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Станом на 12.00 відомо про 3 постраждалих. Це чоловіки 42, 45, 81 років. Їхній стан лікарі попередньо оцінюють як середньої тяжкості. Лікарі надають пораненим всю необхідну допомогу.