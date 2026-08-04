Війська РФ ударили ракетами по людному місцю біля ринку у передмісті Одеси: троє поранених (оновлено)
Зранку 4 серпня 2026 року війська РФ завдали удару "Оніксами" по передмістю Одеси.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як наголосили в ОВА, ворог цинічно вдарив ракетами по передмістю Одеси, по людному місцю біля ринку.
"Є пошкодження цивільної інфраструктури. На місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих та наслідки атаки уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові телеграм-канали повідомляли про 2 "Онікси" в бік Одеси.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Станом на 12.00 відомо про 3 постраждалих. Це чоловіки 42, 45, 81 років. Їхній стан лікарі попередньо оцінюють як середньої тяжкості. Лікарі надають пораненим всю необхідну допомогу.
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