Харків під атакою: влучання в багатоповерхівку, зруйновано верхні поверхи, один загиблий, понад 30 постраждалих (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку 9 серпня 2026 року війська РФ атакують Харків ударними дронами.
Про це повідомив телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Дрон влучив у багатоповерхівку
За його словами, у Салтівському районі зафіксовано влучання ворожого дрону у 10-поверховий житловий будинок.
Як інформує мер міста Ігор Терехов, зруйновано 7-10 поверхи. У будинку є заблоковані люди - на місці розпочато рятувальну операцію.
"Ворог поцілив по сусідній багатоповерхівці - цілеспрямовано бʼє по житлових будинках. Будьте обережні та перейдіть в укриття. Щодо наслідків повторного удару - зʼясовуємо деталі", - додав Терехов.
Жертви
За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки спершу повідомлялося про 2 загиблих людей.
О 13.47 в облпрокуратурі уточнили, що інформація про другого загиблого не підтвердилася. Уточнено, що в обох випадках йдеться про одну й ту саму людину - загиблого чоловіка.
"Ще одна людина з важкими травмами екстрено шпиталізована", - пише Синєгубов.
Оновлена інформація
Як інформує Терехов, наразі відомо про 12-х постраждалих
Як уточнив Синегубов, сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Салтівському району Харкова.
За даними ДСНС, після російських ударів по житловому мікрорайони у Салтівському районі вогнеборці врятували 7 людей із верхніх поверхів багатоповерхівки.
Внаслідок одного з влучань зруйноване перекриття між 7-м та 10-м поверхами житлової багатоповерхівки. Попередньо, є загиблі та постраждалі.
Триває гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи. Інформація оновлюється.
За даними Нацполіції, кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова зросла до 36.
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