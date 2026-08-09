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Новини Атака безпілотників на Харків
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Харків під атакою: влучання в багатоповерхівку, зруйновано верхні поверхи, один загиблий, понад 30 постраждалих (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 9 серпня 2026 року війська РФ атакують Харків ударними дронами.

Про це повідомив телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Дрон влучив у багатоповерхівку

За його словами, у Салтівському районі зафіксовано влучання ворожого дрону у 10-поверховий житловий будинок.

Як інформує мер міста Ігор Терехов, зруйновано 7-10 поверхи. У будинку є заблоковані люди - на місці розпочато рятувальну операцію.

"Ворог поцілив по сусідній багатоповерхівці - цілеспрямовано бʼє по житлових будинках. Будьте обережні та перейдіть в укриття. Щодо наслідків повторного удару - зʼясовуємо деталі", - додав Терехов.

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Жертви

За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки спершу повідомлялося про 2 загиблих людей.

О 13.47 в облпрокуратурі уточнили, що інформація про другого загиблого не підтвердилася. Уточнено, що в обох випадках йдеться про одну й ту саму людину - загиблого чоловіка.

"Ще одна людина з важкими травмами екстрено шпиталізована", - пише Синєгубов.

Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова

Оновлена інформація

Як інформує Терехов, наразі відомо про 12-х постраждалих

Як уточнив Синегубов, сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Салтівському району Харкова.

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За даними ДСНС, після російських ударів по житловому мікрорайони у Салтівському районі вогнеборці врятували 7 людей із верхніх поверхів багатоповерхівки.

Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова

Внаслідок одного з влучань зруйноване перекриття між 7-м та 10-м поверхами житлової багатоповерхівки. Попередньо, є загиблі та постраждалі.

Триває гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи. Інформація оновлюється.

За даними Нацполіції, кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова зросла до 36.

Автор: 

обстріл (36077) Харків (5655) дрони (8581) Харківська область (3083) Харківський район (1053)
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