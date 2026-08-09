Харьков под атакой: попадание в многоэтажку, разрушены верхние этажи, один погибший, заблокированы люди (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 9 августа 2026 года войска РФ нанесут удар по Харькову с помощью ударных дронов.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Дрон попал в многоэтажный дом
По его словам, в Салтовском районе зафиксировано попадание вражеского дрона в 10-этажный жилой дом.
Как сообщает мэр города Игорь Терехов, разрушены 7-10 этажей. В здании находятся заблокированные люди - на месте начата спасательная операция.
"Враг нацелился на соседнее многоэтажное здание - целенаправленно наносит удары по жилым домам. Будьте осторожны и перейдите в укрытие. Что касается последствий повторного удара - выясняем детали", - добавил Терехов.
Жертвы
По данным ОВА, в результате вражеской атаки на данный момент известно о двух погибших.
В 13.47 в облпрокуратуре уточнили, что информация о втором погибшем не подтвердилась. Уточнено, что в обоих случаях речь идет об одном и том же человеке - погибшем мужчине.
"Еще один человек с тяжелыми травмами экстренно госпитализирован", - пишет Синегубов.
Обновленная информация
Как информирует Терехов, сейчас известно о 12 пострадавших.
Как уточнил Синегубов, сегодня утром враг нанес ракетный удар по Салтовскому району Харькова.
По данным ГСЧС, после российских ударов по жилому микрорайону в Салтовском районе пожарные спасли 7 человек с верхних этажей многоэтажки.
В результате одного из попаданий разрушено перекрытие между 7-м и 10-м этажами жилой многоэтажки. Предварительно есть погибшие и пострадавшие.
Продолжается тушение пожара и аварийно-спасательные работы. Информация обновляется.
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