Вследствие российского удара по Харькову погиб волонтер из Польши
Вследствие российского удара по Харькову погиб польский волонтер Марек Русек-Вольский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Мацея Вевюра.
Подтверждение гибели волонтера
В польском МИД подтвердили смерть гражданина Польши и выразили соболезнования его семье. Также отмечается, что близким оказывается необходимая консульская помощь.
"С большой скорбью подтверждаем гибель польского волонтера, который был убит в Украине вследствие российских военных операций. Выражаем глубочайшие соболезнования его близким", — говорится в сообщении.
Ранее о гибели сообщили представители организации Razem dla Ukrainy, администратором которой был Русек-Вольский. По их данным, он погиб 27 июля.
Помощь Украине и последние поездки
Волонтер с 2023 года регулярно приезжал в Украину с гуманитарными миссиями. Он доставлял еду, корм для животных и другую помощь жителям прифронтовых территорий, в частности в Харьковской области.
Для организации поездок он собирал средства и гуманитарные грузы, подчеркивая важность прямой помощи людям.
Незадолго до гибели Русек-Вольский сообщал об участии в эвакуации тел погибших гражданских лиц и писал, что был свидетелем ударов российских беспилотников по мирным жителям.
Ранее ЦензорНЕТ сообщал о том, что вследствие атаки РФ на Киев 1 августа погибла 25-летняя парамедик "Госпитальеров" Ева Ройтер.
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