Вследствие российского удара по Харькову погиб волонтер из Польши

Вследствие российского удара по Харькову погиб польский волонтер Марек Русек-Вольский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Мацея Вевюра.

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Подтверждение гибели волонтера

В польском МИД подтвердили смерть гражданина Польши и выразили соболезнования его семье. Также отмечается, что близким оказывается необходимая консульская помощь.

"С большой скорбью подтверждаем гибель польского волонтера, который был убит в Украине вследствие российских военных операций. Выражаем глубочайшие соболезнования его близким", — говорится в сообщении.

Ранее о гибели сообщили представители организации Razem dla Ukrainy, администратором которой был Русек-Вольский. По их данным, он погиб 27 июля.

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Помощь Украине и последние поездки

Волонтер с 2023 года регулярно приезжал в Украину с гуманитарными миссиями. Он доставлял еду, корм для животных и другую помощь жителям прифронтовых территорий, в частности в Харьковской области.

Для организации поездок он собирал средства и гуманитарные грузы, подчеркивая важность прямой помощи людям.

Незадолго до гибели Русек-Вольский сообщал об участии в эвакуации тел погибших гражданских лиц и писал, что был свидетелем ударов российских беспилотников по мирным жителям.

Ранее ЦензорНЕТ сообщал о том, что вследствие атаки РФ на Киев 1 августа погибла 25-летняя парамедик "Госпитальеров" Ева Ройтер.