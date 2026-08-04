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Новости Задержание директора CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука
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Консул Украины посетил задержанного в Польше директора CEO Club Карчука: он отрицает обвинения

Украинский консул встретился с задержанным в Польше директором CEO Club Карчуком

Консул Генерального консульства Украины в Люблине посетил директора бизнес-сообщества CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука, который содержится в пенитенциарном учреждении в польском Перемышле по запросу немецких правоохранительных органов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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Карчук не признает своей вины

По информации МИД, во время встречи Дмитрий Карчук не высказывал жалоб на условия содержания или отношение со стороны администрации учреждения.

В то же время он заявил, что не признает своей причастности к инкриминируемому правонарушению и намерен обжаловать решение немецкого следствия через своих адвокатов.

Украина следит за соблюдением его прав

После встречи с задержанным украинский консул отдельно пообщался с руководством пенитенциарного учреждения, обсудив вопросы соблюдения прав гражданина Украины в соответствии с польским законодательством и нормами международного права.

Кроме того, посольство Украины в Германии направило запрос немецкой стороне относительно деталей дела и заявило о готовности содействовать адвокатам в защите прав Карчука.

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В Германии его подозревают в краже электровелосипедов

  • Напомним, Дмитрия Карчука задержали 28 июля на пункте пропуска "Будомеж" на основании европейского ордера на арест, выданного Германией. По версии немецкого следствия, в 2024 году он якобы использовал поддельные транспортные документы и выдавал себя за сотрудника логистической компании, чтобы завладеть 171 электровелосипедом общей стоимостью более 126 тысяч евро. В то же время президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук предполагает, что личные данные Карчука могли использовать мошенники, которые и совершили хищение товара.

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