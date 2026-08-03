Задержание директора CEO Club Карчука в Польше: украинец мог стать жертвой кражи персональных данных, — СМИ

Задержанный в Польше по подозрению в краже партии велосипедов директор CEO Club Ukraine Дмитрий Карчук мог стать жертвой распространенной в Евросоюзе схемы мошенничества с грузами и поддельными транспортными документами.

Об этом говорится в материале "ЭП", сообщает Цензор.НЕТ.

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Версия следствия и защиты

Издание напомнило, что Карчука задержали 28 июля на одном из пунктов пропуска на украинско-польской границе при въезде в Евросоюз. Основанием для задержания стал европейский ордер на арест, выданный немецкими правоохранительными органами.

По версии следствия, в 2024 году Карчук, выдавая себя за представителя транспортной компании, якобы похитил со склада в Германии около 200 электровелосипедов. Общую стоимость похищенного груза оценивают примерно в 127 тыс. евро.

Защита Карчука заявляет, что директор CEO Club Ukraine не имеет никакого отношения к этому делу и даже физически не мог находиться на месте совершения правонарушения, поскольку находился в Украине.

Одна из версий — незаконное использование персональных данных Карчука

Одной из версий, которую проверяет защита, является ошибочная идентификация личности или незаконное использование персональных данных или документов Карчука третьими лицами.

Согласно предварительной версии, озвученной президентом CEO Club Ukraine Сергеем Гайдайчуком, Карчук мог стать очередной жертвой распространенной в Евросоюзе схемы мошенничества с грузами и поддельными транспортными документами.

По данным немецкой страховой компании HDI Global, мошенники чаще всего используют:

поддельные транспортные лицензии;

поддельные страховые полисы;

украденные или скопированные номера автомобилей;

поддельные или похищенные документы, удостоверяющие личность;

грузовики, внешне похожие на транспорт настоящего перевозчика.

В HDI также отмечают, что документы, которыми пользуются фальшивые перевозчики, могут быть как поддельными, так и похищенными. Это касается, в частности, и водительских удостоверений.

Журналисты отмечают, что в случае с Карчуком это важная деталь, поскольку у него нет водительского удостоверения соответствующей категории, которое, согласно материалам дела, использовалось для получения и перевозки товара.

"Поэтому наиболее вероятным выглядит другой сценарий, при котором злоумышленники могли изготовить поддельный документ, использовав имя Карчука и, возможно, другие его персональные данные. К такому документу могли добавить фотографию фактического водителя и указать нужную категорию, позволяющую управлять грузовиком", — говорится в статье.

В 2025 году Нацполиция расследовала деятельность преступной группировки, которая изготавливала паспорта, водительские удостоверения и виды на жительство украинского и иностранного образца, в частности документы Германии, Польши, Чехии, Словакии, Латвии и Молдовы. Подделки с голограммами продавали через Telegram-каналы и отправляли по почте, в том числе за границу. Всего правоохранители зафиксировали 255 фактов их изготовления и сбыта.

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Насколько распространено грузовое мошенничество

В июне 2026 года Ассоциация по защите транспортных активов (TAPA) зафиксировала 2181 инцидент похищения грузов. Больше всего случаев в Германии — 440, Италии — 320 и Испании — 280. Большинство таких преступлений составляют обычные кражи из грузовиков, прицепов или складов.

В то же время мошенническое получение груза, когда злоумышленники выдают себя за законного водителя или перевозчика и забирают товар по поддельным документам, происходит значительно реже. В июне TAPA отдельно отнесла к этой категории лишь четыре случая.

Однако, как отмечается, именно с такой схемой был связан самый крупный по сумме инцидент месяца. 9 июня на объекте морской логистики в Гамбурге мошенники похитили партию карбида вольфрама стоимостью 1,18 млн евро.

Журналисты указывают на ещё один распространённый вариант похищения грузов посредством подделки документов. Мошенники могут заходить на онлайн-биржу грузовых перевозок под видом реальной логистической компании, принимать заказы, приезжать к отправителю, забирать груз, но не доставлять его получателю, а перепродавать.

В частности, весной этого года суд Дюссельдорфа вынес приговор четырём участникам организованной преступной группировки, которая похищала грузы, выдавая себя за известную логистическую компанию из Бремена. Преступники использовали данные реальной компании на онлайн-бирже грузовых перевозок и идентичный адрес электронной почты, заменив в конце немецкий домен .de на .com.

Отмечается, что этого оказалось достаточно, чтобы выдавать себя за сотрудников настоящей транспортной компании, получать заказы на перевозку и забирать грузы непосредственно у отправителей. Группировка присваивала молочные продукты, соки, шоколад, бытовую химию и сталь.

После погрузки товар не доставляли по назначению, а продавали оптом по заниженным ценам. Полученные средства мошенники выводили через фиктивную компанию.

Что этому предшествовало?

МИД Украины требует срочного консульского доступа к задержанному в Польше по подозрению в "краже велосипедов" директору бизнес-клуба CEO Club Ukraine Дмитрию Карчуку.

Накануне польские СМИ сообщили, что на пограничном переходе "Будомеж" польские пограничники задержали 35-летнего украинца, которого разыскивали немецкие власти на основании европейского ордера на арест.

Речь идет о директоре бизнес-сообщества CEO Club Ukraine Дмитрии Карчуке.

Мужчину обвиняют в краже 171 электровелосипеда общей стоимостью более полумиллиона злотых.

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