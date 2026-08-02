Директора CEO Club Ukraine Карчука задержали в Польше: МИД Украины требует консульского доступа

МИД Украины требует срочного консульского доступа к задержанному в Польше по подозрению в "краже велосипедов" директору бизнес-клуба CEO Club Ukraine Дмитрию Карчуку.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

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В МИД заявили, что, получив информацию от польской прокуратуры о задержании в Перемышле Дмитрия Карчука, Генеральное консульство Украины в Люблине в срочном порядке обратилось к местным компетентным органам с запросом о его посещении.

Запрос МИД Украины в настоящее время находится на рассмотрении.

В министерстве добавили, что "украинская сторона рассчитывает на скорейший доступ консулов. Дело находится на контроле ведомства".

Что известно о сути дела

Накануне польские СМИ сообщили, что на пограничном переходе "Будомеж" польские пограничники задержали 35-летнего украинца, которого разыскивали немецкие власти на основании европейского ордера на арест.

Речь идет о директоре бизнес-сообщества CEO Club Ukraine Дмитрии Карчуке.

Мужчину обвиняют в краже 171 электровелосипеда общей стоимостью более полумиллиона злотых.

Его задержали 28 июля во время проверки перед въездом в Польшу. При проверке документов пограничники обнаружили, что мужчина разыскивается по европейскому ордеру на арест, выданному Германией.

По данным следствия, в 2024 году задержанный якобы использовал поддельные транспортные документы и выдавал себя за сотрудника транспортной компании. Это позволило ему погрузить 171 электровелосипед на полуприцеп, однако груз так и не дошел до места назначения.

Стоимость похищенных велосипедов оценивается в более чем 126 тысяч евро.

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Что говорят коллеги Карчука

Основатель и президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук заявил, что Карчук мог стать жертвой мошенничества с использованием его персональных данных. Злоумышленники могли использовать его персональные данные, чтобы забрать груз и впоследствии продать товар.

По словам Гайдачука, Карчук на момент предполагаемого совершения преступления находился в Украине, и этому есть ряд доказательств.

"Есть много доказательств того, что в это время Дмитрий находился в Украине: от официальных данных о пересечении границы, выписок мобильного оператора, выписок о доставках и оплатах — до показаний людей, с которыми он встречался в эти дни, подкрепленных переписками, фото и видео. Более того, именно тогда он проходил реабилитацию после операции на колене, передвигался на костылях, и все это задокументировано. Особенно удивительно, что Дмитрия подозревают в том, что он лично управлял грузовиком, хотя у него даже нет прав соответствующей категории", — говорится в посте Гайдачука.

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