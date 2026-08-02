Директора CEO Club Ukraine Карчука затримали у Польщі: МЗС України вимагає консульського доступу

МЗС України вимагає термінового консульського доступу до затриманого в Польщі за нібито "крадіжку велосипедів" директора бізнес-клубу CEO Club Ukraine Дмитра Карчука.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

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У МЗС заявили, що отримавши інформацію від польської прокуратури щодо затримання в Перемишлі Дмитра Карчука, Генеральне консульство України в Любліні в терміновому порядку звернулося до місцевих компетентних органів із запитом на його відвідання.

Запит МЗС України наразі опрацьовується.

У міністерстві додали, що "українська сторона розраховує на якнайшвидший доступ консулів. Справа перебуває на контролі установи".

Що відомо про суть справи

Напередодні польські ЗМІ повідомили, що на прикордонному переході "Будомеж" польські прикордонники затримали 35-річного українця, якого розшукували німецькі органи влади на підставі європейського ордера на арешт.

Йдеться про директора бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука.

Чоловіка звинувачують у крадіжці 171 електровелосипеда загальною вартістю понад пів мільйона злотих.

Його затримали 28 липня під час перевірки перед в’їздом до Польщі. Під час перевірки документів прикордонники виявили, що чоловік розшукується за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною.

За даними слідства, у 2024 році затриманий начебто використовував підроблені транспортні документи та видавав себе за співробітника транспортної компанії. Це дозволило йому завантажити 171 електричний велосипед на напівпричіп, однак товар так і не дійшов до місця призначення.

Вартість викрадених велосипедів оцінюється у понад 126 тисяч євро.

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Що кажуть колеги Карчука

Засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук заявив, що Карчука міг стати жертвою шахрайства з використанням його персональних даних. Зловмисники могли використати його персональні дані, щоб забрати вантаж і згодом продати товар.

За словами Гайдачука, Карчук на момент нібито вчинення злочину перебував в Україні, і цьому є низка доказів.

"Є багато доказів, що у цей час Дмитро перебував в Україні: від офіційних даних про перетин кордону, білінгу мобільного оператора, виписок про доставки та оплати — до свідчень людей, з якими він зустрічався в ці дні, підкріплених переписками, фото і відео. Більше того, саме тоді він проходив реабілітацію після операції на коліні, пересувався на милицях, і все це задокументовано. Особливо дивно, що Дмитра підозрюють у тому, що він особисто керував вантажівкою, хоча в нього навіть немає прав відповідної категорії", - йдеться у дописі Гайдачука.

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