В Україні запускають нову систему протидії фінансовому шахрайству

Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням, спрямовану на захист фінансових інтересів України та Європейського Союзу.

Одночасно уряд затвердив план заходів із її реалізації до 2028 року, повідомляє Міністерство фінансів.

Документ визначає ключові принципи, пріоритети та основні напрями державної політики щодо запобігання, виявлення, розслідування й усунення наслідків шахрайства та інших порушень, які можуть завдати шкоди фінансовим інтересам України та ЄС.

Що передбачає стратегія?

Документ визначає цілі та завдання державних органів у сфері протидії:

шахрайству та корупції;

конфлікту інтересів;

подвійному фінансуванню проєктів;

будь-якій іншій протиправній діяльності, що завдає шкоди бюджетам України та ЄС.

Який ефект очікується від реалізації:

Надійна архітектура безпеки. В Україні планують створити сучасну систему протидії шахрайству, яка відповідатиме стандартам ЄС та дозволить своєчасно реагувати на появу нових складних фінансових схем.

Прозорість і довіра. Громадськість матиме відкритий доступ до результатів боротьби з фінансовими зловживаннями.

Захист викривачів. Окрему увагу приділять безпеці та підтримці людей, які повідомляють про факти шахрайства або порушення під час використання ресурсів Євросоюзу.

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Нагадаємо, на початку липня Національна комісія з цінних паперів повідомила про нові сумнівні інвестиційні проєкти, які використовують шахрайські схеми для виманювання коштів в українців.

Раніше, у квітні 2026 року, НКЦПФР доповнила перелік ризикованих інвестиційних інструментів, включивши до нього ще два майданчики, які мають ознаки фінансового шахрайства.

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