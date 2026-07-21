Мін’юст попередив про нову схему онлайн-шахрайства нібито від імені суду

Міністерство юстиції України попередило про нову схему онлайн-шахрайства – зловмисники надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від судових органів.

Як розповіли в Мін'юсті, у листах повідомляють про нібито виклик на судове засідання в кримінальному провадженні та спонукають перейти за посиланням або завантажити файл.

"Мета шахраїв – отримати доступ до ваших персональних даних, банківських рахунків або встановити на пристрій шкідливе програмне забезпечення", – пояснили в Мін'юсті.

Що робити з таким листом

Щоб убезпечити себе від зловмисників, слід:

не переходити за посиланнями;

не відкривати вкладення та не встановлювати жодних програм;

не відповідати на повідомлення.

"Найкраще рішення – одразу видалити лист і перевіряти інформацію в офіційних джерелах", – зауважили в Мін'юсті.

Справжній виклик до суду

У відомстві нагадали, що справжній виклик до суду надходить у формі судової повістки через офіційні канали комунікації – рекомендованим листом, через електронний кабінет підсистеми "Електронний суд" (для зареєстрованих користувачів) або SMS-повідомленням від відправника SUDPOVISTKA.

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Як повідомлялося, раніше в липні Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням, спрямовану на захист фінансових інтересів України та Європейського Союзу.

На початку липня стало відомо, що платники податків масово отримують електронні листи, які шахраї маскують під офіційні повідомлення від Державної податкової служби.

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